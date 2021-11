Rapper Haftbefehl eröffnet Burger-Laden in Hannover

Hannover

Im Dezember wird in Hannover ein weiterer Burger-Laden eröffnen. Dieser wird vom Rapper Haftbefehl betrieben werden, der die Eröffnung vor vier Tagen auf seiner Instagram-Seite ankündigte. In einem kurzen Video stellte 35-Jährige die ersten Pläne vor – ohne dabei richtig ins Detail zu gehen.

Während Haftbefehl noch nichts über den genauen Eröffnungszeitpunkt und den Standort bekannt gab, stellte er seinen Fans zumindest kurz die Küche des neuen Ladens vor. Die Burger sollen dort auf einem Lavasteingrill zubereitet werden, verwenden will er ausschließlich Bio-Fleisch. Sogar Starkoch Frank Rosin sei schon zu Besuch in der neuen Bude gewesen sein und „wahrscheinlich wird es auch Burger von ihm geben“, kündigte Haftbefehl an. Weitere Informationen ließ sich der Rapper noch nicht entlocken. Nach NP-Informationen wird der neue Laden am Lister Platz eröffnen.

Bekannt geworden ist Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, vor allem durch seinen Song „Chabos wissen wer der Babo ist“. Dieser hielt sich insgesamt über acht Wochen in den deutschen Charts und wurde am 21. Oktober 2012 als Musikvideo veröffentlicht.

Von NP/OKZ