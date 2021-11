Ranking: Das sind die größten Arbeitgeber der Region Hannover

Hannover

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover hat eine aktuelle Aufstellung mit den 100 größten Arbeitgebern in der Region veröffentlicht. Unter den größten Arbeitgebern finden sich allein unter den ersten 50 der Liste elf mit je mehr als 1000 Beschäftigten, die ihre Wertschöpfung laut IHK-Volkswirt und Statistiker Martin Knufinke „ganz oder überwiegend mit dem Bau von Kraftfahrzeugen oder der Zulieferung von Teilen dafür erwirtschaften“. Das zeige die Bedeutung dieser Branche für die Region.

Um die Bedeutung der Unternehmen als regionale Arbeitgeber deutlich zu machen, wurden laut Knufinke „soweit möglich“ die Beschäftigung am jeweiligen Standort ermittelt. Alle in der veröffentlichten IHK-Liste erfassten Unternehmen und Einrichtungen haben 600 oder mehr Beschäftigte, bieten insgesamt 180.000 Jobs an – wovon denen laut dem Experten etwa 133.000 direkt der Region Hannover zuzurechnen sind.

Unberücksichtigt blieben „öffentliche Arbeitgeber wie die großen Kommunen und das Land Niedersachsen“. Dabei zählen allein die Stadt Hannover und das Land (Universitäten, Lehrer, Polizei, Justiz) am Standort Hannover jeweils über 10.000 Beschäftigte.

Von Ralph Hübner