Randale im Zug bei Hannover: Betrunkener (32) beißt Reisendem in die Hand

Hannover/Wunstorf

Ein betrunkener Mann (32) hat in einem Regionalzug von Hannover nach Norddeich-Mole randaliert. Er pöbelte Reisende an und schlug wahllos um sich. Zwei Fahrgäste hielten fest und übergaben ihn der Bundespolizei am Bahnhof in Wunstorf.

Der 32-Jährige, der zwei Promille intus hatte, ging auch auf die Männer los, die ihn bändigen wollten. Einem Bremer (28) biss der Rowdy in die Hand.

Die Polizei leitete nun ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen ihn ein. Wegen seiner erheblichen Alkoholisierung wurde der 32-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von NP