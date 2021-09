Randale bei AfD-Demo am Landtag: Vermummte gehen auf Polizei los

Hannover

Im Rahmen einer von der AfD angemeldeten Kundgebung gegen eine „Impfpflicht für Kinder“ ist es am Sonntagnachmittag am Landtag zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten gekommen. Etwa 40 Vermummte versuchten, eine Polizeisperrung in der Altstadt zu durchbrechen. Die Polizei ließ zwei Wasserwerfer vorfahren. Nach mehreren Warnungen durch die Polizei zogen sich die linken Aktivistinnen und Aktivisten zurück, die Wasserwerfer kamen nicht zum Einsatz.

Am Hannah-Arendt-Platz vor dem Landtag hatten sich gegen 13 Uhr knapp 100 Anhänger der AfD versammelt, um gegen eine „Impfpflicht für Kinder“ zu demonstrieren. Zeitgleich startete eine Gegendemo mit etwa 80 Personen auf dem Platz der Göttinger Sieben. Zunächst hielten beide Seiten friedlich Kundgebungen ab. Kurz nachdem auf der AfD-Seite der erste Redebeitrag begonnen hatte, fingen mehrere Personen lautstark an zu klatschen und unterbrachen die Rede durch lautes Rufen. Offenbar hatten sie sich aus der Gegendemo unter die AfD-Anhänger geschmuggelt. „Acht Personen wurden ausgeschlossen“, sagte Polizeisprecher Michael Bertram. Danach kehrte kurzzeitig wieder Ruhe ein.

Vermummte versammeln sich am Ballhofplatz

Etwa 20 Minuten versammelten sich dann etwa 40 Vermummte am Ballhofplatz in der Altstadt. Sie entrollten Transparente und gingen durch die Burgstraße in Richtung Landtag und AfD-Versammlung. Dort versuchten sie die Polizeikette zu durchbrechen.

Gesichert: Mit einer Polizeikette sicherte die Polizei den Landtag. Quelle: Elsner

Unangemeldete Demo am Sonnabend

Bereits am Sonnabend hatten nach Polizeiangaben etwa 130 Personen aus dem „Querdenker“-Spektrum an gleicher Stelle unter dem Motto „Freiheit – Marsch!“ demonstriert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen im Anschluss an die Goseriede weiter, um gegen die Medien zu protestieren. „Diese Versammlung war nicht angezeigt“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover. Beamte bestimmten daraufhin eine Versammlungsleitung – gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem kam es zu verbalen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten, die spontan zum Steintor gekommen waren.

„Der kriegt gleich so eine auf die Fresse“

Im Verlauf der Demonstration am Sonnabend gerieten ein Fotograf und freier Fotojournalist und der umstrittene ehemalige Professor Stefan Homburg von der Leibniz-Universität Hannover aneinander. Homburg war in der Vergangenheit mit zweifelhaften Corona-Thesen aufgefallen.

Bei Twitter kursiert ein Kurzvideo, das den Vorfall zeigt. Zu sehen ist Homburg, der auf den Fotografen zugeht. Der versucht ihn mit den Händen auf Abstand zu halten und fordert ihn auch mündlich dazu auf. „Wer mich anfasst, kriegt gleich so eins auf die Fresse“, sagt Homburg. Allerdings zeigt das Video nicht, wie es zu der Konfrontation kam.

Die Polizei hat angekündigt, das Video auf einen möglichen Straftatbestand zu untersuchen. Der Fotograf hat derweil keine Anzeige gegen Homburg eingeleitet.

Von Manuel Behrens