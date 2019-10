Randale-Serie in Linden: Rowdys stellen Sessel auf Autodach

Hannover

Das ist gar nicht lustig: Drei betrunkene Männer (22, 22, 23) haben in der Nacht zu Donnerstag in Linden randaliert und dabei Autos, einen Roller und ein Kleinkraftrad beschädigt. Höhepunkt: Die Rowdys stellten einen Sessel auf das Dach eines Golf. Wie hoch der Schaden am Wagen ist, muss noch ermittelt werden.

Herkunft des Möbelstücks unklar

Wie Polizeisprecherin Antje Heilmann mitteilte, war das Trio gegen 1.30 Uhr auf der Ricklinger Straße unterwegs. Nach dem Stand der Ermittlungen sollen sie insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt haben. Die Polizei fand Autos mit abgeknickten Spiegeln und Scheibenwischern sowie umgekippte Zweiräder und auf dem Dach eines Golf stand ein Sessel. Woher das Möbelstück stammt, ist ebenso wie der Schaden am Wagen noch unklar.

Das Trio hatte sich bereits aus dem Staub gemacht, als die Polizei in der Ricklinger Straße eintraf. Die jungen Männer wurden aber in Tatortnähe aufgegriffen, so Heilmann.

Fast drei Promille

Alle standen unter Alkohol. Während der 23-Jährige bei der Polizei keinen Test machte, pusteten seine beiden Begleiter. Der eine brachte es auf gut 1,3 Promille, der andere 22-Jährige erreichte rund drei Promille. Gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen. Möglicherweise gibt es auch Fahrzeugbesitzer, die die Beschädigungen noch nicht festgestellt haben: „Wer selbst geschädigt worden ist und noch keinen Kontakt zur Polizei aufgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion West zu melden“, so Heilmann. Auch Zeugen sollen sich unter Telefon 05 11/109 39 20 an die Dienststelle wenden.

Von bm