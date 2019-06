Hannover

Die Karten für das Hannover-Konzert waren in Deutschland innerhalb von wenigen Stunden restlos ausverkauft.

Im Mai 2019 hatte die Band ihr neues, unbetiteltes Album herausgebracht. Die Rammstein-Wucht, der harte, militärische Sound, der Pyrozirkus und das effekthaschende „R“ triggern beim Publikum offenbar dieselben Gefühle wie früher Rummelplatz-Freakshows.

Für das Hannover-Konzert hier ein paar Tipps:

Die Anreise

Eintrittskarten für das Konzert gelten ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr als Fahrausweis im Großraumverkehr Hannover. Das hilft: Von der Stadtbahn-Station Kröpcke, die nur fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt ist, fährt die Linie 9 bis zur Station Waterloo oder die Linie 7 in Richtung Wettbergen bis Stadionbrücke. Von dort sind es nur ein paar Fußminuten ins Stadion.

Hannover freut sich auf Till Lindemann, den Frontsänger von Rammstein. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Parken

Gar nicht so einfach. Denn am Dienstag ist auch Schützenfest in Hannover. Das heißt: Parkplätze auf dem Schützenplatz sind nur wenige vorhanden. Möglich: Parkplatz am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer am Maschsee suchen – aber auch dort sind die Plätze schnell weg. Und: Je später man kommt, desto länger muss man zur HDI-Arena laufen.

Wetter

Das Portal wetteronline.de sieht für Hannover am Dienstag derzeit bis zu 22 Grad, heiter bis wolkig, allerdings liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 50 Prozent.

Von NP