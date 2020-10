Hannover

Es war 15.30 Uhr, als Landessuperintendentin Petra Bahr den 400 Gästen auf dem Platz zwischen Kirche und Altem Rathaus fröhlich zurief: „Wir haben einen neuen Stadtsuperintendenten.“ Rainer Müller-Brandes hatte sein Amt da gerade „mit Gottes Hilfe“ angenommen. Direkt nachdem unter den bunten Schirmen an diesem verregneten Sonntag Applaus aufgebrandet war, meldete sich auch die Marktkirche: mit zwei kräftigen Glockenschlägen zur halben Stunde.

Seit dem 1. Oktober ist Rainer Müller-Brandes schon Hauptpastor des hannoverschen Wahrzeichens und theologisches Oberhaupt von 60 Gemeinden mit 180.000 Gläubigen, am Sonntag wurde der 52-Jährige offiziell ins Amt eingeführt. Coronabedingt open air, mit Masken und auf Abstand. Aber durchaus prominent, in Reihe eins saßen Altkanzler Gerhard Schröder mit Gattin Soyeon Schröder-Kim, der Erste Bürgermeister Thomas Hermann, die Ex-OBs Herbert Schmalstieg und Stefan Schostok sowie Müller-Brandes’ Vorgänger Wolfgang Puschmann und Hans-Martin Heinemann. Der lobte seinen Nachfolger, als „einen teamorientierten Typen, der große Herausforderungen gerne anpackt. Müller-Brandes ist ein Guter“. Hermann nannte den langjährigen Diakoniepastor „das soziale Gewissen unserer Stadt“.

Ein „Strippenzieher und Netzwerker“

Landessuperintendentin Bahr ist die Vorgesetzte des dreifachen Familienvaters, der gerade aus Burgdorf in eine Marktkirchen-eigene Wohnung in Waldheim umzieht, die 54-Jährige nannte Müller-Brandes einen „in jeder Hinsicht erfahrenen Pastor, einen Strippenzieher und Netzwerker“, der in seinem Job als Geschäftsführer des Diakonischen Werkes „auch die schmutzigsten und stinkendsten Winkel unserer Stadt kennengelernt hat“.

Offensichtlich ein Vorteil für die neue Aufgabe: Statt Reden zahlreicher Würdenträger hatte sich der gebürtige Lüneburger kurze Grußworte dreier Christen aus drei Generationen gewünscht. Jonathan Bünemann (13) aus dem Jugendchor der Marktkirche nutzte die Bühne und pries die Vorzüge von Kirchenmusik: „Das Besondere sind die Akkorde und die Harmonie, das ist was ganz anderes als das ewige Gewummere aus dem Radio.“

Er will die Senioren nicht vereinsamen lassen

Müller-Brandes wurde in seiner Predigt politisch: „Lassen wir nie wieder zu, dass Senioren in Altersheimen einsam sterben müssen und Baumärkte zu Ostern öffnen, aber Gotteshäuser nicht“, sagte er über Fehler in der Corona-Krise und rief der Gemeinde zu: „Wir können bei allen Veränderungen in dieser schwierigen Zeit auf Gott setzen. Er sagt: fürchtet euch nicht. Nur das zählt.“

Neben Regenschirmen lagen Gutscheine für ein Getränk in sieben umliegenden Cafés und Restaurants auf den Plätzen der Gottesdienst-Besucher, Müller-Brandes begann seine Runde im Café Konrad. Betreiber Dietmar Engel gefiel, „dass er gleich die ganze Altstadt mit einbezieht“. Diakovere-Vorstand Uwe Mletzko fand „diese Idee des Zusammenkommens genial“.

Altkanzler Schröder feiert mit

Altkanzler Schröder löste den Gutschein bei einem Weißwein im Broyhan Haus ein. Der 76-Jährige lobte die Einführung als „sehr gelungen“ und sagte: „ Hannover kann sich auf diesen Stadtsuperintendenten freuen.“

Von Christoph Dannowski