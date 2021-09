Räuberischer Diebstahl in Hannover: Täter zieht Messer

Hannover

In Hannover ist ein räuberischer Diebstahl eskaliert. Der Täter zückte ein Messer und türmte über die Gleise der Stadtbahn, bevor die Polizei ihn festnahm.

Der Mann hatte am Sonnabend gegen 0.25 Uhr einen Gast (44) in einem Imbiss am Engelbosteler Damm (Nordstadt) beklaut. Er zog dem Opfer Bargeld und eine Sonnenbrille aus der Tasche. Dann türmte der 41-Jährige.

Männergruppe verfolgt Täter

Der Geschädigte folgte ihm. Auf der Straße kam es zum Streit. Eine Gruppe von Männern versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten. Der 41-Jährige flüchtete in Richtung der Stadtbahnhaltestelle „Kopernikusstraße“. Das Opfer und die Männergruppe folgten ihm.

Im Bereich der Haltestelle kam es zu einem weiteren Streit zwischen dem Täter und der Männergruppe. In dessen Verlauf zog der 41-Jährige ein Messer, dann türmte er. Zeitweise lief der Dieb dabei über die Stadtbahn-Gleise, bis die Polizei ihn schnappte.

Wer kann Hinweise geben?

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet. Zudem gab es eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Betretens der Gleise.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen im Imbiss und außerhalb des Lokals geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Nordstadt unter der Telefonnummer 0511/1093117 zu melden.

Von Britta Mahrholz