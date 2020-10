Räuber mit OP-Maske überfällt Wettbüro in Hannover

Hannover

Ein Unbekannter hat in Hannover ein Wettbüro überfallen. Der Täter war mit einem blau-weißen OP-Mundschutz maskiert, als er den Laden im Stadtteil Badenstedt ausrauben wollte. Beute machte der Ganove, der einen Angestellten (23) mit einer Waffe bedrohte, allerdings nicht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Täter am Freitag gegen 11.05 Uhr den Vorraum des Wettbüros an der Empelder Straße betreten. Unvermittelt richtete er die Waffe auf den Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Geld.

Der 23-Jährige rief laut um Hilfe und flüchtete nach draußen. Daraufhin lief auch der Räuber weg. Ohne Beute flüchtete er auf die Empelder Straße. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief ergebnislos.

Wer gibt Hinweise auf Räuber mit OP-Maske?

Und so wird der Gesuchte beschrieben: Er ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Kapuzenpullover, der oben dunkelrot und unten blau-schwarz war, eine schwarze Jogginghose mit einem Adidas-Schriftzug an der Seite und weiße Sportschuhe. Sein Gesicht hatte der Räuber mit einer blau-weißen OP-Maske verdeckt.

Zeugen, die in dem Fall Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon 0511/1095555 zu melden.

Von Britta Mahrholz