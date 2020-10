Räuber mit Corona-Maske überfällt Supermarkt in Hannover

Hannover

In Hannover hat ein Unbekannter einen Supermarkt überfallen. Der Räuber bedrohte eine Kassiererin (35) mit einem Messer. Maskiert war der Täter mit einer hellbraunen oder grauen Mund-Nasen-Bedeckung.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, näherte sich ein als Kunde getarnter Räuber am Sonnabend gegen 7.30 Uhr der Kasse des Supermarktes an der Schulenburger Landstraße ( Hainholz). Als die 35-Jährige ihn abkassieren wollte, zückte der Täter plötzlich ein Messer. Er bedrohte die Frau und erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe.

Hellbraune oder graue Mund-Nasen-Bedeckung?

Anschließend flüchtete der Ganove in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Er ist etwa 1,70 Meter groß und schlank, hat kurze, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt war der Gesuchte mit einem braunen Pullover bekleidet und trug eine hellbraune oder graue Mund-Nasen-Bedeckung. Er sprach deutsch mit Akzent.

Wer gibt Hinweise?

Zeugen sollten sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter Telefon 0511/1095555 melden.

Von Britta Mahrholz