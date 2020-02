Räuber im grauen Jogging-Anzug überfällt Spielhalle in der Calenberger Neustadt

Hannover

In der Calenberger Neustadt hat ein Unbekannter am Sonntagmorgen eine noch geschlossene Spielhalle überfallen. Mit einem Trick brachte der Täter einen Angestellten dazu, die Tür aufzuschließen und ihn in den Laden zu lassen. Er bedrohte den 57-Jährigen mit einem Messer und raubte die Einnahmen.

Nach Angaben der Polizei klopfte der Unbekannte gegen 7.30 Uhr an die Tür der Spielhalle an der Goethestraße. „Unter einem Vorwand bat er um Einlass“, so Sprecher Martin Richter: Der Täter behauptete, er müsse mal und wolle die Toilette benutzen.

Mitarbeiter mit Messer bedroht

Tatsächlich hatte er ganz anderes im Sinn: In der Spielothek bedrohte der Unbekannte den Mitarbeiter mit einem Messer und raubte das Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Täter in Richtung der Straße Franz-Mock-Weg.

Die Polizei leitete die Fahndung nach dem Räuber ein. Erfolglos: Er konnte unerkannt entkommen.

Täter trägt Sportkleidung

Der Gesuchte ist etwa Ende 20, rund 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er spricht akzentfreies Deutsch. Er war zum Tatzeitpunkt mit einem grauen Jogging-Anzug und einem schwarzen Basecap bekleidet.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon 05 11/109 55 55 entgegen.

Von Britta Mahrholz