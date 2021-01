Rätselhaftes Verschwinden: Wer bedrohte Annika T. (32)?

Hannover/Seelze

Was ist Annika T. (32) zugestoßen? Am Freitag wurden neue Details über das mysteriöse Verschwinden der jungen Frau am vergangenen Sonntag im Seelzer Stadtteil Lohnde bekannt: So hatte die 32-Jährige während ihres Anrufs bei der Polizei konkret von einer „Bedrohung“ gesprochen.

Nach dem Telefonat mit Beamten der Dienstelle in Seelze war die Suche nach Annika T. ins Rollen gekommen. Wie die „Bedrohung“ genau aussah, konnte die junge Frau nicht mehr sagen. Das Gespräch wurde abrupt beendet.

Blutige Kleidung gefunden

Daraufhin fuhr eine Streife zum vermuteten Aufenthaltsort der Frau. Was die Beamten entdeckten, war ihr Handy, von dem sie die Polizei angerufen hatte. „Und blutige Kleidung. Deshalb besteht der Verdacht einer Gewalttat“, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. In dem Zusammenhang wurde auch im Mittellandkanal in Lohnde nach der 32-Jährigen gesucht.

Entgegen erster Meldungen wurde Annika T. nicht von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet. Nach dem rätselhaften Anruf der 32-Jährigen fuhr eine Streife zur Wohnung des Paares. Erst dann war klar, dass die junge Frau verschwunden war.

Keine Hinweise auf Streit

Einfach abzutauchen, ist nach den Erkenntnissen der Polizei nicht die Art von Annika T. Es gebe keine Hinweise auf Vermissten-Meldungen in der Vergangenheit. Über mögliche Streitigkeiten vor dem Verschwinden der 32-Jährigen am vergangenen Sonntag sei nichts bekannt, so Shapovalova. Annika T. war zuletzt gegen 9 Uhr gesehen worden.

Hinweise auf im Fall Annika T. nimmt die Polizei in Hannover unter Telefon 0511/109 55 55 entgegen.

Von Britta Mahrholz