Rätselhafter Unfall in Kleefeld: Verursacher (68) tot

Hannover

Der Rentner (68), der am Mittwoch mit seinem Auto in Kleefeld mehrfach im Kreis gefahren und einen Radfahrer erfasst hat, ist tot. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag.

Todesursache: Krankheitsfall?

Nach NP-Informationen ist der Mann in der Nacht in einem Krankenhaus gestorben. Sein Tod ist aber offenbar nicht die Folge des Unfalls am Mittwoch: „Die Polizei geht aktuell von einem Krankheitsfall aus“, sagt Sprecher André Puiu.

Kreidestriche auf der Straße: Die Polizei zeichnete den Weg des Unfallfahrzeugs nach. Quelle: Elsner

Der Unfall auf der Wallmodenstraße hatte für viel Aufsehen gesorgt. Der 68-Jährige hatte zunächst rückwärts ausgeparkt und war anschließend etwa zehn Mal im Kreis gefahren. Dabei hatte er einen 77-Jährigen erfasst, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. In einem Vorgarten kam der Wagen schließlich zum Stehen.

Radfahrer schwer verletzt

Der Radfahrer wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Von Britta Mahrholz