Rätselhafter Sturz im Rotlichtmilieu: Mann fällt am Steintor aus Fenster

Hannover

Großer Einsatz am Sonntagabend im Steintorviertel: Zeugen riefen kurz nach 19 Uhr die Polizei, weil ein Mann an der Reitwallstraße mitten im Rotlichtviertel aus dem Fenster gestürzt war. Ob er gefallen ist oder gestoßen wurde, wird noch ermittelt.

Laut Polizeisprecherin Janique Bohrmann habe sich der Betroffene (Mitte 30) mit zwei weiteren Männern in einer Wohnung aufgehalten, die ehemals von Prostituierten genutzt worden sei. Offenbar habe er am Fenster gesessen, als es mutmaßlich zum Streit kam. Er stürzte aus dem vierten Stock und landete in einem Innenhof zwischen Reitwall- und Steintorstraße auf einem Flachdach. Er soll Rückenverletzungen davongetragen und sich ein Bein gebrochen haben.

Verdächtiger in Gewahrsam

Ein Verdächtiger (Mitte 30) sei bereits in Gewahrsam, mit der Staatsanwaltschaft werde abgesprochen, ob er nun in Haft komme. Nach dem zweiten Verdächtigen wird gefahndet.

Vor zehn Jahren hatte es einen ähnlichen Fall gegeben: Eine Prostituierte war an der Goethestraße aus dem zweiten Stock eines Hotels gestürzt. Ob sie geworfen worden oder gefallen sei, darüber waren sich das damals 21 Jahre alte Opfer und der 32-jährige Tatverdächtige uneins. Den Sturz der Frau milderte eine Markise ab, auf die sie gefallen war.

Von Christian Elsner und Verena Koll