Nur 4,7 Kilometer neue Radwege sind 2020 an Bundesstraßen in Niedersachsen entstanden. An 1650 Kilometern Bundesstraße im Land gibt es noch gar keinen Radweg. Zum Ärger der Grünen, die ein konsequentes Lückenschlussprogramm fordern. Immerhin: Das Land stellt Besserung in Aussicht.