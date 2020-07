Hannover

Auf zwölf neuen Velorouten sollen Radfahrer künftig schneller und sicherer aus sämtlichen Bezirken Richtung Innenstadt geführt werden. Das hat die Politik im Rat mit großer Mehrheit beschlossen. Doch die Kosten des ehrgeizigen Vorhabens sind noch gar nicht abzusehen. Rund eine Million Euro pro Jahr waren bisher für die Velorouten vorgesehen. Binnen zehn Jahren sollen sie umgesetzt werden. So will es das Ampelbündnis im Rat. Reichen werden zehn Millionen Euro für zwölf Strecken aus den Bezirken sowie einem Cityring als dreizehnter Route jedoch kaum.

„Konkrete Kosten können dazu zu diesem Zeitpunkt noch nicht benannt werden, da diese stark von dem jeweiligen Einzelfall abhängen und individuell berechnet werden müssen“, erklärt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Erst wenn die konkreten Planungen für die erste Veloroute, die Richtung Bothfeld führen soll, vorlägen, könnten Zahlen benannt werden, die auch ein Anhaltspunkt für die weiteren Velorouten sein könnten.

Velorouten : Ein halber Meter breiter als übliche Radwege

Die SPD hatte schon einmal eine Summe in den Raum geworfen. Ihr Fraktionschef Lars Kelich rechnet mit Kosten in Höhe von 40 bis 60 Millionen Euro. Ganz so bitter für den von den Folgen der Corona-Krise arg bedrängten städtischen Haushalt wird es aber wohl nicht. Bei der Region kalkuliert man den Bau der geplanten Radschnellwege mit 500.000 bis eine Million Euro Kosten pro Kilometer. Sie sind so etwas wie der Premiumstandard in Sachen Radwege: 4,50 Meter breit, beleuchtet und – wo immer es geht – mit Vorfahrt ausgestattet.

Die Anforderungen an die Velorouten sind bewusst etwas niedriger angesetzt, damit in der dicht bebauten Stadt auch wirklich in allen Bezirken Strecken verwirklicht werden können. Klare Standards soll es aber auch für diese geben. Für die neuen Radwege ist eine Breite von 2,50 Metern vorgesehen, ein halber Meter mehr als der übliche Standard. Dort, wo der Radverkehr in beiden Richtungen auf der Veloroute geführt werden soll, ist eine Breite von drei Metern geplant.

Neues Netz hätte Länge von 90 Kilometern

Die neuen Verbindungen sollen außerdem zumindest im bebauten Bereich durchgehend beleuchtet sein, an Ampeln und Kreuzungen werden Radfahrer möglichst Vorfahrt haben. Zudem sollen die Velorouten sehr deutlich markiert und beschildert werden. Und auch für sie ist ein hochwertiger Belag vorgesehen, auf dem es sich gut rollt.

Laut Stadt werden die Velorouten eine Gesamtlänge von rund 90 Kilometern haben. Davon können allerdings knapp 30 Kilometer abgezogen werden, auf denen ihr Verlauf identisch sein wird mit dem der Radschnellwege nach Lehrte, Langenhagen und Garbsen. Hinzu kommt, dass längst nicht überall teure Umbauten nötig sind. Auf den geplanten Velorouten entlang des Maschsees und durch die Herrenhäuser Gärten würde wohl schon eine neue Asphaltdecke reichen. Auf anderen Abschnitten, zum Beispiel in Fahrradstraßen, die in gutem Zustand sind, wären gar keine größeren Arbeiten notwendig.

Stadt sucht wirtschaftlichste Lösung mit Qualitätsgewinn

Laut Stadtsprecherin Michaela Steigerwald wird „nach der wirtschaftlichsten Lösung gesucht, die aber gleichzeitig einen möglichst hohen Qualitätsgewinn bringt“. Die Kosten seien „stark abhängig davon“, ob größere Umbau- oder Ausbaumaßnahmen erforderlich sind oder die vorhandene Infrastruktur mit „vergleichsweise geringem baulichen Aufwand“ verbessert werden könne. Neben den Kosten für den Radwegebau würden auch Kosten für den Umbau von Kreuzungen, Ampelanlagen sowie für die Markierung, Beschilderung und Beleuchtung der Velorouten anfallen. Die Qualität der Wege, die für die Velorouten in Frage kommen, sei „sehr unterschiedlich“, sagt Steigerwald.

Am Ende dürften die Kosten wohl irgendwo zwischen den aktuell vorgesehenen zehn Millionen Euro sowie den 40 bis 60 Millionen Euro liegen, mit denen die SPD rechnet. In jedem Fall will die Stadt möglichst viel Fördergeld für ihre Velorouten einwerben. Was deren genaue Ausgestaltung angeht, will die Verwaltung noch Hinweise der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV) abwarten, die es in Kürze geben soll. Von diesen Vorgaben hängt ab, was bezuschusst werden kann und was nicht.

