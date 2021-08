Hannover

Der kommunale Abfallentsorger Aha hat am Freitag in einer großen Abräumaktion in Hannover rund 180 „herrenlose“ Fahrräder entsorgt. Sie standen rund um den Hauptbahnhof und nahe der Lutherkirche in der Nordstadt.

Nicht die erste Schrottrad-Räumung in diesem Jahr: Bis Ende Juni haben die Abfallfahnder der Stadtreinigung 5326 als „Schrottrad“ oder „herrenlos“ aufgefallene oder gemeldete Fahrräder kontrolliert und in der Folge 700 davon entfernt.

Immer mehr Schrotträder

Die Zahl der kontrollierten und letztlich entfernten Fahrräder ist laut Aha stark gestiegen: 2019 hätten die Abfallfahnder 3885 „wild“ abgestellter oder zurückgelassene Räder kontrolliert und davon 1485 entfernt. Im vergangenen Jahr seien im Stadtgebiet fast 11.000 Räder kontrolliert und davon 2185 - nach Absprache mit Ordnungsamt, Polizei und Stadtverwaltung - entfernt worden. Dieser Anstieg hängt auch mit der Müll-Melde-Möglichkeit zusammen, die 2019 im Rahmen der Kampagne „Hannover sauber!“ eingeführt wurde und die ganz einfach via Internet oder Handy-App genutzt werden kann.

Der hannoversche Abfallentsorger Aha hat bei einer Aktion rund 180 „herenlose" Fahrräder aus dem öffentlichen Raum entfernt. Das Ende ist für alle gleich.

Das Vorgehen von Aha

Als zu entfernendes Schrottrad gelten dabei auch solche Fahrräder, die nicht ganz offensichtlich nur Schrott sind, sondern auch solche, die mindestens sechs Monate nicht bewegt wurden und dies laut Aha „aufgrund des Allgemeinzustandes auch entsprechend ersichtlich ist und sie nur mit erheblichem finanziellem Aufwand wieder instandgesetzt werden können“. Bei diesen Fahrrädern wird vermutet „dass das Eigentum an der Sache aufgegeben wurde“.

Die Eigentümer solcher Räder erhalten dabei stets eine letzte Chance, ihr Rad vor der Verschrottung zu retten: Die ins Auge gefassten „herrenlosen“ Räder erhalten einen Aufkleber, mit der Aufforderung, es binnen vier Wochen (mit Terminangabe) zu entfernen.

Aha dokumentiert die nach Fristablauf eingesammelten Fahrräder (Hinweisgeber, Foto, Rahmengestell-Nummer, Farbe) und verschrottet sie dann in einem Presswagen – ohne Ausnahme. Der Schrotterlös decke allerdings bei weitem nicht die Entsorgungskosten – die trägt die Allgemeinheit durch ihre Gebührenzahlungen.

Wie wilder Müll

Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung von Aha, verweist darauf, dass immer mehr Menschen ein Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel nutzen und die Stadt Hannover diese durch den Ausbau des Radwegenetzes und zusätzliche Fahrradbügel auf öffentlichen Flächen unterstütze. „Besonders ärgerlich ist es dann, wenn die Schrotträder die Parkbügel für andere Fahrradfahrer blockieren“ – und da schafften die Entfernungsaktionen eben wieder Platz. Schrotträder sind aus Aha-Sicht „wie illegaler Müll zu behandeln“ – und möglichst rasch zu entfernen, denn: „Wo ein Schrottrad steht, stehen schnell ganz viele.“

Meldemöglichkeit

Hinweise auf anscheinend „herrenlose“ Fahrräder nimmt Aha unter Telefon 0800 / 999 11 99 (kostenfrei) entgegen sowie über die kostenlose „Hannover sauber!“-App oder die entsprechende Internetseite dazu.

Von Ralph Hübner