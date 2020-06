Bis zu 60 Millionen Euro für Hannovers Velorouten?

Hannover

Mit 13 neuen Velorouten will die Stadt den Radverkehr beschleunigen. Die Pläne hat Oberbürgermeister Belit Onay am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt. Er hofft, den Anteil des Radverkehrs in Hannover bis 2030 auf „bis zu 40 Prozent“ zu steigern. Doch welche Kosten kommen auf die Stadt zu?

Die Verwaltung gab sich dazu bei der Vorstellung der Pläne vage. Im Haushalt sind für die Velorouten jeweils eine Million Euro vorgesehen. Binnen zehn Jahren sollen sie umgesetzt werden. Onay hofft darauf, in den Haushaltsplanberatungen mehr Geld für das Vorhaben herausschlagen zu können – und das scheint auch nötig. 2,50 bis drei Meter breit werden sollen die neuen Strecken, an Kreuzungen soll der Radverkehr Vorfahrt haben. An kritischen Punkten müssen Straßen umgebaut, Ampelanlagen umgerüstet werden. „Ich begrüße diese Standards. Aber wenn wir das so bauen, müssen wir mit Kosten von 40 bis 60 Millionen Euro rechnen“, sagt Lars Kelich, Fraktionschef der SPD.

Anzeige

SPD : Stadt fehlt auch das Personal für die Planung

Ohne „massive Fördermittel von Bund, Land und vielleicht sogar der EU“ sei das „nicht zu schaffen“, warnt Kelich, der auch ein weiteres Problem ausgemacht hat: Der Stadt fehle das Personal, um die Routen zügig zu planen. „Die Verwaltung hat ja schon für die erste Route fast zwei Jahre gebraucht“, sagt der SPD-Mann.

Weitere NP+ Artikel

Wenn das schneller gehen solle, müsse man entweder Unterstützung bei privaten Firmen einkaufen oder mehr Personal einstellen. Was auch wiederum mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre. „Und wir haben uns nicht nur um den Radverkehr zu kümmern. Wir brauchen auch Geld für Wohnungsbau und Kitas“, sagt Kelich.

Grüne gehen von geringeren Kosten aus

Elisabeth Clausen-Muradian, Verkehrsexpertin bei den Grünen, sieht die Sache optimistischer. Auch sie setzt auf hohe Fördermittel von Bund und Land, geht jedoch nicht davon aus, dass die Velorouten so teuer werden. Größere Teile des Netzes gingen über bereits jetzt gut ausgebaute Radwege. Zudem gebe es Dopplungen mit drei Radschnellwegen, für die ein großzügiger Fördertopf bereitstehe.

Er „sollte die Haushalts- und Schuldenlage der Stadt kennen“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke über Onays Pläne, mehr Geld als vorgesehen in die Velorouten zu investieren. Man könne „allenfalls schauen, wo wir etwas umschichten können, um das zu erreichen“. Engelke verweist allerdings auch auf andere Millionenprojekte, die die Stadt schultern muss wie die Sanierung des Historischen Museums, der Bauverwaltung sowie der Schultoiletten.

CDU will Priorität für Velorouten im Haushalt

Unterstützung bekommt Onay von der CDU. Für die Velorouten müsse die Stadt „Prioritäten im Haushalt schaffen“, fordert Felix Semper, verkehrspolitischer Sprecher der CDU. Allerdings übt er auch Kritik an den Plänen. „Ich habe den Eindruck, dass die Stadt an vielen Stellen nicht die besten Strecken, sondern die Wege des geringsten Widerstandes ausgesucht hat“, bemängelt Semper. Die erste Veloroute, die nach Bothfeld umgesetzt werden soll, führe teilweise nicht dort her, wo die Menschen wohnen, arbeiten und einkaufen. Darunter leide die Attraktivität.

Semper glaubt auch, dass die Velorouten „nur ein erster Schritt“ sein können. Er fordert, dass die Mittel für das normale Radwegnetz von fünf auf 15 Millionen aufgestockt werden. Auch die Grüne Clausen-Muradian sieht „viele Lücken im Netz und schlechte Radwege“ und fordert weitere Investitionen.

Lesen Sie auch

Von Christian Bohnenkamp