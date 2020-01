Trotz neuer Klage: Die Stadt Hannover will 2020 tatsächlich mit dem Bau des Radschnellwegs nach Lehrte beginnen. Auch die Kommune im Osten Hannovers zeigt mittlerweile großes Interesse an dem Projekt. Anders als Hannover bekäme sie die Verbindung wohl zum Nulltarif.

Radschnellweg Hannover-Lehrte: Wird es doch noch was?

