Hannover/Langenhagen

Ein Radschnellweg zwischen Langenhagen und Hannover soll künftig die beiden Kommunen miteinander verbinden – und das Pendeln ohne Auto deutlich attraktiver machen. Die Region hat dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen mittlerweile vor und damit auch Kosten und die genaue Route des Radschnellwegs.

11,1 Kilometer ist die Verbindung lang, 6,3 Kilometer davon auf hannoverschem Gebiet, 4,8 auf der Langenhagener Seite. Die Studie weist Kosten in Höhe von 16 Millionen Euro auf. „Wir gehen davon aus, dass 75 Prozent davon gefördert werden und sind dazu auch bereits in Gesprächen mit dem Land“, berichtet Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Für ihn haben die Planer eine „sehr intelligente Streckenführung“ für den Radschnellweg gefunden.

Brücke über die A 2 zu schmal für Radschnellweg

In Hannover startet dieser an der Hamburger Allee und führt zunächst durch die Lister Meile, von dort über die Fridastraße in die Lisbethstraße und nach der Querung der Celler Straße in die Edenstraße.

Weiter geht es durch Göbelstraße, Röntgenstraße, Wöhlerstraße in die Tannenbergallee und von dort über den Mittellandkanal. Ein Knackpunkt ist die Überquerung der Autobahn A 2 im Bereich des Langenhagener Silbersees. Dort gibt es zwar eine Brücke, die allerdings ist für die Ansprüche eines Radschnellwegs zu schmal.

Verkehrsdezernent Franz geht davon aus, dass der Radschnellweg bereits ab 2022 Schritt für Schritt umgesetzt und bis 2025 so gut wie fertig sein wird. Eine breitere Brücke über die Autobahn könne allerdings „frühestens 2027“ entstehen. „Wir sind in Gesprächen mit der Autobahn GmbH des Bundes“, berichtet Franz.

Planer setzen auf Fahrradstraßen und deutlich breitere Radwege

Allerdings stehe wohl erst Ende 2022 fest, wie die Brücke gebaut werden kann. Denn aktuell stehe noch nicht fest, ob die A2 in diesem Bereich sechsspurig bleiben oder auf acht Spuren erweitert werden soll. Das Geld für die neue Brücke ist allerdings schon eingeplant: Die Region geht davon aus, dass diese 2,7 Millionen Euro kosten wird. Bis 2027 könnte es an dieser Stelle allerdings eng werden. Laut Zählungen der Region überqueren schon jetzt an Spitzentagen rund 2000 Radfahrer die Brücke. Und mit dem Radschnellweg sollen es noch deutlich mehr werden.

„Die Brücke wird in Spitzenzeiten tatsächlich ein Problem“, bestätigt Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (CDU). Er hofft, dass diese so schnell wie möglich neu gebaut werden kann. Heuer ist sich allerdings sicher, dass der Radschnellweg ein Erfolg wird. „Wenn klimafreundliches Handeln attraktiv ist, werden sich die Leute ganz von alleine so verhalten“, sagt er.

In den engen Vierteln der Oststadt und List soll der Radschnellweg zum Teil durch Fahrradstraßen führen. „An stärker befahrenen Straßen wollen wir die Radwege spürbar verbreitern“, kündigt Verkehrsdezernent Franz an, zum Beispiel entlang der Tannenbergallee.

Keine Dauerbeleuchtung im Landschaftsschutzgebiet?

Noch unklar ist, ob es eine durchgehende Beleuchtung im Bereich der Landschaftsschutzgebiete südlich und nördlich der Autobahn geben soll. Laut Franz soll es jedoch mindestens Lampen geben, die per Sensor auf den Radfahrer reagieren, wenn er sich diesen nähert.

Auf Langenhagener Gebiet soll der Radschnellweg zunächst ein ganzes Stück durch die Kurt-Schumacher-Allee geführt werden. Im weiteren Verlauf geht es durch die Konrad-Adenauer-Straße und dann wieder Richtung Norden über die Karl-Kellner-Straße. Der Schlusspunkt der Route ist im Norden Langenhagens an der Ecke Walsroder Straße geplant.

Neben dem Radschnellweg nach Langenhagen sollen auch Verbindungen von Hannover nach Lehrte sowie von Hannover nach Garbsen gebaut werden. Für den Radschnellweg nach Lehrte sollte eigentlich schon 2019 der erste Spatenstich gesetzt werden. Doch noch immer liegt keine Förderzusage des Landes vor. Die Strecke nach Garbsen gilt in der Planung als besonders kompliziert. Die unter Naturschutz stehende Leinemasch, Bahngleise sowie der Westschnellweg engen den Handlungsspielraum ein. Eine einfache Lösung gibt es nicht.

Von Christian Bohnenkamp