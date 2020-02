Radfahrer unerwünscht? ADFC kritisiert die Steintor-Siegerpläne

Hannover

Die 25 Meter hohe Lichtsäule soll künftig der Blickfang auf dem Steintorplatz werden – so sieht es der Siegerentwurf des Berliner Büros „Grieger Harzer“ vor. Von Seiten des Radfahrerverbands ADFC gibt es aber nun deutliche Kritik am Favoriten der Jury. Der Radverkehr sei in dem Entwurf nicht genügend berücksichtigt worden. „So wie das geplant ist, ist das nicht mehr zeitgemäß. Es wirkt so, als hätte man sich keine Gedanken über den Verkehr gemacht“, ärgert sich ADFC-Sprecher Dirk Hillbrecht.

Denn die Route von der Georgstraße auf die Fahrradstraße Lange Laube sei eine wichtige Radverbindung. Hier seien knapp eine Millionen Radfahrer im Jahr unterwegs, wie die Daten auf der Messstation in der Langen Laube ergeben haben. Die Strecke könnte künftig zudem noch an Bedeutung gewinnen, da der geplante Radschnellweg nach Garbsen am Steintor oder einige hundert Meter später am Königsworther Platz beginnen soll.

Die ADFC-Sprecher Eberhard Röhrig-van der Meer und Dirk Hillbrecht schauen sich die Pläne zum Steintorplatz an. Quelle: Ilona Hottmann

Bislang schlängeln sich die Radfahrer an der Steintorpromenade durch die Fußgänger, denn das Fahren ist für sie dort nur freigegeben – eigentlich ist es ein Gehweg. Der Siegerentwurf sieht immerhin die Trennung von Radfahrern und Fußgängern vor, löst dies aus Sicht des ADFC aber eher unglücklich.

ADFC : Radfahrer müssen sich durchwurschteln

„Man kann nicht gerade über den Steintorplatz fahren, sondern muss erst einen Bogen fahren und sich irgendwie durchwurschteln“, kritisiert ADFC-Sprecher Eberhard Röhrig-van der Meer. Danach wird der Radweg mit dem Taxi-Stand zusammengeführt, der für die Fahrdienste allerdings nur von freitagsnachts bis sonntags zur Verfügung stehen soll. „Hier ist mir völlig unklar, wie der Radverkehr dann geführt wird“, kritisiert Röhrig-van der Meer. Es entstehe der Eindruck, Radfahrer seien „unerwünscht“. Das passe nicht dazu, dass die Stadt den Radverkehrsanteil eigentlich erhöhen möchte.

Besser gelöst? Der zweite Platz des hannoverschen Architekturbüros sieht eine direkte Verbindung für Radfahrer vor. Quelle: Architekturbüro LAD+

Der ADFC-Sprecher sieht in dem Entwurf die Ergebnisse der sogenannten Steintor-DNA – dem Ergebnis der Bürgerbeteiligung – nicht erfüllt, wonach dem Radverkehr eine „mittige Querung“ des Platzes ermöglicht werden soll. Die Stadt ist anderer Meinung: Die Fahrspur mache zwar einen Bogen um Säule und Wasserspiel führe aber letztlich weiterhin über den Platz und werde „nicht an den Rändern geführt“. Baurat Uwe Bodemann lobte bei der Präsentation des Siegerentwurfs „die gute verkehrlichen Lösungen.“

Besser machten es aus Sicht der Rad-Lobbyisten die Entwürfe des zweiten und dritten Platzes. Sie sehen eine direkte, mittige Verbindung des Radverkehrs zwischen Georgstraße und Lange Laube vor. Im Entwurf des hannoverschen Architekturbüros „LAD+“ von Martin Diekmann fahren die Radfahrer auf einer breiten Furt, die südlich an der Steintorpromenade vorbeigeführt und dann mit dem City-Radring verbunden wird. Zwei Radfahrer könnten in eine Richtung sogar nebeneinander fahren. Die Fußgänger auf der Promenade würden nicht gestört.

Konzept für Veranstaltungen fehlt

„Das ist eine gute Lösung, Radfahrer wüssten sofort, wo sie lang fahren müssten“, lobt Hillbrecht. Das Architekturbüro hat sich intensiv über die Verkehrsströme Gedanken gemacht, das zeigt eine dem Entwurf beigefügte Grafik. Auch die Idee der Rotterdamer Architekten, die eine riesige Holzkonstruktion vorsieht, sei gelungen. „Davon könnte man sich ja was abschauen, bevor man den Siegerentwurf umsetzt“, meint Röhrig-van der Meer.

Auch der Entwurf der Rotterdamer Architekten hat sich mit der Führung des Radverkehrs auseinandergesetzt. Quelle: Ilona Hottmann

Unklar ist laut ADFC auch, was mit dem Radverkehr passiert, wenn auf dem Steintorplatz Konzerte oder andere Veranstaltungen stattfinden. „Es ist ja okay, dass Radfahrer dann einen Umweg fahren. Man sollte sich darüber aber vorher Gedanken machen“, sagt Hillbrecht.

Im März werde das Siegerbüro auf einer öffentlichen Veranstaltung ihr Konzept im Detail erläutern, teilt die Stadt mit. „Der ADFC ist herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und seine Anliegen einzubringen“, sagt Sprecherin Michaela Steigerwald. Auch einem weiteren Austausch stehe die Verwaltung offen gegenüber. Die Arbeiten am Steintorplatz sollen 2021 beginnen.

