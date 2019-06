Hannover

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass der 48-jährige Familienvater Torsten K. an der Lister Meile von einem Lkw überrollt wurde. Wenige Gehminuten entfernt, im Amtsgericht, wurde am Donnerstag das Urteil im Prozess um fahrlässige Tötung gesprochen: Der inzwischen pensionierte Lasterfahrer Norbert K. kam mit einer Geldstrafe davon.

Keine „grobe Fahrlässigkeit“

Richterin Sabine Mzee befand ihn der fahrlässigen Tötung für schuldig – allerdings nicht der besonders groben Fahrlässigkeit, derer es für eine Gefängnisstrafe bedürft hätte. 150 Tagessätze à 35 Euro muss der Rentner an Strafe zahlen (über 5000 Euro), dazu ein Schmerzensgeld von rund 5000 Euro für den hinterbliebenen 11-jährigen Sohn des Radfahrers sowie die Zahlung etwaig anfallende Therapiekosten für ihn und die Frau des Verstorbenen.

Rad und Radfahrer wurden heruntergedrückt

Zum Unfall kam es an der Ampelkreuzung zum südlichen Teil der Lister Meile (Richtung Bahnhof) am 22. März 2017. Norbert K. bog im Laster einer Wolfsburger Baufirma von der Berliner Allee rechts auf die Lister Meile ab, um auf die damalige Dauerbaustelle des neuen Bahngebäudes zu gelangen. Dabei übersah der damals 65-Jährige den Radfahrer Torsten K.. Dieser war gerade im Begriff auf dem Radweg die Ampel geradeaus zu überqueren, versuchte noch verzweifelt mit Hand und Fuß zu bremsen, schlug mit der flachen Hand gegen die Seite des Lasters. Alles vergeblich: Der Auflieger des Lkw verkürzte in der Rechtskurve den Winkel, das Fahrrad des 48-Jährigen wurde heruntergedrückt und mit ihm Torsten K. Die Reifen des tonnenschweren Lasters rollten über Rumpf und Kopf des Mannes, bevor Lkw-Fahrer K. den Unfall überhaupt bemerkte. Torsten K. war sofort tot.

Unfall hätte verhindert werden können

Der Unfall hätte verhindert werden können, war sich Richterin Mzee sicher, hätte Norbert K. „hinreichend“ in die Seitenspiegel geblickt oder im Abbiegevorgang noch einmal abgebremst. Beides tat der Lkw-Fahrer jedoch nicht – das hatte auch das Gutachten eines Sachverständigen ergeben. Laut Fahrtenschreiber fuhr der Lkw sogar 14 bis 17 Stundenkilometer schnell – also mit überhöhter Geschwindigkeit – als er ohne anzuhalten um die Ecke bog. „Beim Rechtsabbiegen muss man verteufelt aufpassen“, warf Mzee dem Mann vor, der mit rotem Kopf und gesenktem Blick das Urteil verfolgte. Als langjähriger Fahrer, der die Ecke kannte, hätte er wachsamer Abbiegen müssen. „Es kam zu einer kurzen Unaufmerksamkeit, die heftige, sehr traurige Folgen nach sich zog.“

Von Simon Polreich