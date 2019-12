Radfahrer stürzt über Hundeleine: Halterin (84) schwer verletzt

Hannover/Müllingen

In Müllingen ( Sehnde) ist es am Montag zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Ein Fahrradfahrer (31) ist in eine Hundeleine gefahren, die quer über eine Straße gespannt war. Dabei wurde eine gehbehinderte Frau (84) schwer verletzt. Die Rentnerin hatte die Leine gehalten, während ihr Jack-Russell-Terrier auf die andere Straßenseite gelaufen war.

Hund läuft auf die andere Seite

Wie die Polizei in Hannover am Dienstag mitteilte, war es am Montag gegen 16 Uhr auf der Storchenstraße zu dem Unfall gekommen. Die 84-Jährige, die einen Rollator hat, hielt die Leine ihres Vierbeiners, der plötzlich die Straßenseite wechselte.

Gefahr zu spät erkannt

Der Radfahrer, der mit seinem Pedelec auf der Storchenstraße in Richtung Beekstraße fuhr, erkannte die quer über die Straße gespannte, nicht reflektierende Leine zu spät. Der 31-Jährige bremste zwar, fuhr aber dennoch gegen die Leine.

Rentnerin stürzt

Folge: Die Seniorin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Radfahrer und Hund blieben unverletzt.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Nach Angaben von Polizeisprecher Mirco Nowak wurde gegen die 84-Jährige ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen den Fahrer des Pedelec wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von Britta Mahrholz