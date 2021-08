Radfahrer-Verwirrung Peiner Straße: „Das ist keine gute Lösung“

Hannover

„Das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht“, ärgert sich Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. An der Peiner Straße in Döhren hatte die Stadt Hannover mit blauen Markierungen Konflikte zwischen Autofahrern und Radfahrern entschärfen wollen – und damit nur noch mehr Verwirrung gestiftet. Darin jedenfalls sind sich Politiker und der Radfahrerclub ADFC einig. Sie fordern klügere Maßnahmen, um die Situation für Radfahrer zu verbessern.

Weil Radfahrer in der Peiner Straße sowohl auf der Fahrbahn als auch auf dem Fußweg fahren dürfen, hatte die Stadt blaue Fahrrad-Markierungen auf die Straße gemalt. Sie sollten verdeutlichen, dass es zulässig ist, dass Radfahrer dort fahren. Weil jedoch gleichzeitig an den Einmündungen weiße Fahrradmarkierungen auf rotem Grund den Eindruck erwecken, dass der offizielle Radweg auf dem Bürgersteig ist, sorgte das für Irritationen.

Grüne: „Das muss deutlich werden“

„Das muss deutlicher werden“, fordert die Grüne Clausen-Muradian. Sowohl Radfahrer als auch Autofahrer müssten in Bruchteilen von Sekunden verstehen, was gemeint sei. „Es wäre besser, mit einer klaren Beschilderung zu arbeiten. Die blauen Symbole auf der Straße haben auch schon in der Innenstadt für Verwirrung gesorgt“, kritisiert sie.

Auch SPD-Fraktionschef Lars Kelich findet, dass die Stadt „hier keine gute Lösung“ gefunden hat. Die Stadt müsse „klar machen, wo der Radfahrer fahren soll“. Wenn man mehr Menschen dazu bewegen wolle, das Fahrrad zu nutzen, „dann müssen das auch diejenigen verstehen, die nicht so oft mit dem Rad unterwegs sind“. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke vermisst ein Konzept. „Da scheint die Koordination in der Verwaltung nicht funktioniert zu haben“, vermutet er.

ADFC: Hält Radfahrer davon ab, dort zu fahren

„Diese Lösung hält Radfahrer eher davon ab, dort zu fahren“, bemängelt Dirk Hillbrecht, Vorstandsmitglied beim ADFC. Ziel bei den Planungen müsse immer sein, „dass dort auch 10-jährige Kinder sicher fahren können“. Hier sei das Gegenteil der Fall. „Dass man auf dieser Straße noch Tempo 50 fahren darf und gleichzeitig Radfahrer auf der Fahrbahn fahren sollen, geht absolut gar nicht“, kritisiert Hillbrecht. Die Stadt habe es verpasst, „die richtige Gewichtung zu finden“.

Die blauen Fahrrad-Symbole würden keine wirkliche Verbesserung bringen, „weil sie keinerlei Rechtswirkung haben“. Besser wäre es, in der Straße Tempo 30 einzurichten, ein Überholverbot von Radfahrern anzuordnen und dieses mit Kontrollen auch durchzusetzen, schlägt Hillbrecht vor. Auch der ADFC-Mann hält wenig von den blauen Markierungen auf der Fahrbahn. „Sie haben keine Relevanz, sind auf dem Asphalt schlecht zu sehen – und meistens schon nach einem halben Jahr wieder verschwunden, wie wir beim City-Radring erleben mussten“, so Hillbrecht.

Von Christian Bohnenkamp