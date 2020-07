Hannover

Die Umrisse vor allem des Maschsees sind gut zu erkennen. Auch weitere beliebte und wichtige Radrouten in Hannover wie das Leibnizufer und die Herrenhäuser Allee leuchten auf der Karte grell und deutlich auf. Die Daten stammen aus der Smartphone-App Bike Citizen, mit der Radfahrer ihre Routen aufzeichnen. Die Region will damit ihre Planungen in Sachen Radverkehr verbessern. Weil bisher noch nicht genug mitmachen, hat sie zusammen mit der Agentur Soulstyle ein neues Bonussystem aufgelegt.

„Wir wollen wissen, wo die Leute wirklich herfahren“, sagt Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Die Daten, die anonymisiert erhoben werden, könnten dann Entscheidungshilfe bei der Frage sein, welche Radwege ausgebaut werden. „Vielleicht stoßen wir so auch auf Behelfswege, die wir noch gar nicht im Fokus hatten“, hofft Franz.

Belohnungen für regelmäßige Radfahrer

An den Start ging Bike Citizen im Frühjahr 2019. Heruntergeladen haben die App bisher etwa 7000 Menschen in der Region. Aktiv genutzt wird sie aber nur von rund 3000. Diese Zahl will Franz deutlich steigern und damit auch die Datenlage verbessern. Das Bonussystem soll dabei helfen. Wer regelmäßig Rad fährt, kann Belohnungstaler sammeln, die sogenannten „Finneros“.

Für sieben Fahrten an vier Tagen gibt es beispielsweise einen „Finnero“. Belohnungen können Gratis-Kaffees in Bäckereien, Flickzeug in Radläden und Rabatte etwa beim Besuch des Sprengel-Museums sein. Zudem gibt es in der App Abzeichen für Radfahrer. Wer etwa 89 Höhenmeter bewältigt, bekommt die Nachricht, dass er einmal den Lindener Berg geschafft hat.

Neues Belohnungssystem: Verkehrsdezernent Ulf-Franz Birger (Mitte), Detlef Rehbock von der Agentur Soulstar (links) und Verkehrsplaner Heiko Söhnholz präsentieren einen „Finnero“, den regelmäßige Radfahrer digital gegen Prämien eintauschen können. Quelle: Christian Behrens

Daten zeigen Schwächen im Netz auf

Das Unternehmen Bike Citizens gibt es schon seit 2011. Die Region macht seit 2019 mit und zahlt 100.000 Euro dafür, damit die App von den Bürgern kostenlos genutzt werden kann. Weitere 100.000 Euro hat der Bund dazu gegeben. Das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre ausgelegt. Dazu gehört aber nicht nur die „Heatmap“, auf der die besonders stark befahrenen Routen hell aufleuchten.

Das Programm zeigt auch, wo Radfahrer von der kürzesten Strecke abweichen und lieber Umwege als schwierige oder gefährliche Stellen im Netz in Kauf nehmen. Zudem misst es Wartezeiten etwa an Ampeln oder stark befahrenen Kreuzungen. Daten, die für die Verkehrsplaner Gold wert sein können.

Trotz Corona neuer Rekord beim Stadtradeln

Dass das Radfahren in der Region weiter im Aufwind ist, zeigen auch die Ergebnisse der Aktion Stadtradeln. Obwohl wegen der Corona-Krise begleitende Veranstaltungen ausfallen mussten, gab es neue Rekorde. 13.376 Einwohner in der Region machten mit.

„Das ist ein Riesenerfolg. Bisher waren es rund 10.000“, berichtete Franz. Rund drei Millionen Kilometer kamen vom 7. bis 27. Juni zusammen. 2019 waren es knapp zwei Millionen gewesen. Das Radfahren sei „einer der Gewinner der Corona-Krise“, so Franz.

Von Christian Bohnenkamp