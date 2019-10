Hannover: Polizei stoppt ADFC-Aktion am Steintor

HANNOVER

„Mehr Platz fürs Rad“ und sicherere Radwege – das fordert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) für Hannover schon lange. Weil sich aus ihrer Sicht in der Stadt aber zu wenig bewegt, haben am Freitag rund 20 Fahrradfreunde zu drastischen Mitteln gegriffen. Sie haben den Haltestreifen der Buslinien am Steintor stadtauswärts kurzerhand mit Flatterband sowie blau-weißen Verkehrshütchen (Pylonen) abgesperrt und sind dann mit ihren Rädern über die Busspur gefahren –die Busse mussten derweil mitten auf der Georgstraße halten.

ADFC fordert einen sicheren und durchgehenden Radweg

Sinn der Aktion: Der Radstreifen am Steintor entlang der Goethestraße wird durch den Bushaltestreifen unterbrochen und nach der Haltestelle fortgeführt – für den ADFC blanker Unsinn. „Der Radweg am Steintor endet an der Busspur, wir Radfahrer sind dann auf uns allein gestellt. Wie eine sichere und durchgehende Radverkehrsführung aussehen muss, wollten wir mit der Aktion darstellen“, sagte Stephanie Gudat vom Vorstand des ADFC Region Hannover mit seinen rund 4000 Mitgliedern. Neben Hütchen und Flatterband hatte der ADFC noch den Hashtag (Markierung im Internet) „#mehrPlatzfürsRad!“ auf die Straße gesprüht und dazu ein Banner „Mehr Platz fürs Rad!“ hochgehalten.

Schluss mit lustig: Die Polizei schritt nach fünf Minuten ein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Polizei beendet Aktion nach rund fünf Minuten –Anzeige

Allerdings war die auf 30 Minuten angesetzte Hütchen- und Flatterband-Aktion am Steintor zum Feierabendverkehr bereits nach rund fünf Minuten beendet – die Polizei war vorgefahren und hatte die Versammlung kurzerhand beendet. Denn die hatte der ADFC vorher nicht angemeldet – wegen dieser Ordnungswidrigkeit bekommt Stefanie Gudat in Kürze nun Post von der Stadt. Den Willen, „Lebensraum auf der Straße zurückzuerobern“, wie es der ADFC formuliert, hat die Anzeige durch die Polizei sicher nicht gebrochen, denn: „Es ist generell noch viel zu oft so, dass Radfahrer und Fußgänger an den Rand gerückt werden“, wie es ADFC-Sprecher Eberhard Röhrig-van der Meer jüngst in der NP geäußert hatte. Beispiel Baustelle an der Georgstraße – dort müssen sich Radler und Fußgänger einen Weg nun teilen.

Grüne Jugend dokumentiert 40 Falschparker

Unterstützung findet der ADFC bei der Grünen Jugend Hannover. In einem offenen Brief an die Stadt fordert sie allgemein mehr Sicherheit auf Radwegen ein. Das widerrechtliche Abstellen von Autos auf Fuß-und Radwegen gefährde die Sicherheit schwächerer Verkehrsteilnehmer, notwendig seien bauliche Maßnahmen, die das Falschparken verhindern, heißt es in dem Brief. Dazu will die Nachwuchsorganisation engmaschigere Kontrollen und höhere Bußgelder. Ihr Argument: Über mehrere Wochen hatte die Grüne Jugend 40 auf Fahrradwegen, Fahrradstreifen und Fußwegen parkende oder haltende Autos dokumentiert. Bei der ADFC-Aktion am Freitag waren es gleich drei Autos, die während der Debatte mit der Polizei den Radstreifen an der Goethestraße hinter der Bushaltestelle blockiert hatten.

„Stadt muss mehr Engagement zeigen“

Lou Töllner, Sprecherin der Grünen Jugend Hannover: „Die Realität auf den Straßen Hannovers zeigt, dass vielerorts geltendes Recht ignoriert und die Sicherheit im Straßenverkehr, besonders von schwächeren Verkehrsteilnehmern, grob fahrlässig preisgegeben wird.“ Manchen Autofahrern mangele es an Rücksichtnahme, deshalb sei die Politik in der Verantwortung, entsprechend härter durchzugreifen. „Sowohl eine strengere Gesetzeslage als auch ein entschlosseneres Vorgehen der zuständigen Ämter ist notwendig. Die Stadt Hannover muss hier eindeutig mehr Engagement zeigen“, fordert sie.

„Wir wissen um das Problem und sind wachsam“

Die Stadt Hannover sagte auf Anfrage, dass man bei den Kontrollen durch den städtischen Verkehrsaußendienst auch konkret nach Falschparkern schaue und das Vergehen dann auch ahnde. „Wir können aber nicht überall sein und stoßen vom Personal her auch an unsere Kapazitäten“, so Sprecher Udo Möller. Auf der anderen Seite werde die Stadt aber auch aufs Schärfste kritisiert, dass sie die Autofahrer gängele. Trotzdem schreibe man Falschparker weiter auf. „Wir wissen um das Problem, sind wachsam und nehmen es ernst.“

Grüne Jugend fordert verkehrsplanerische Konzepte

Es sei an der Zeit, urbane Mobilität aktiv neu zu gestalten, so Grüne-Jugend-Sprecher Julian Mensak. Dazu gehöre auch, die unangefochtene Dominanz des motorisierten Individualverkehrs im städtischen Raum kritisch zu hinterfragen und schrittweise abzubauen. „Damit eine nachhaltige Verkehrswende gelingen kann, braucht es neben großräumigen politischen Strategien und verkehrsplanerischen Konzepten auch ordnungsrechtliche Maßnahmen. Eine striktere Ahndung von Falschparkern wäre ein kleiner, aber wirksamer und signalgebender Schritt in die richtige Richtung.“

Von Andreas Voigt