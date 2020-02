In der MHH brodelt es gewaltig: „Wir sind fassungslos“, heißt es in einem internen Brief der MHH-Ärzteschaft zur Kündigung von Klinik-Vize Andreas Tecklenburg durch Wissenschaftsminister Björn Thümler. Das Schreiben soll nach NP-Informationen noch am Dienstag als offener Brief veröffentlicht werden.