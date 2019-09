Neuauflage: Für Studierende in der Region Hannover gibt es ab dem Wintersemester wieder die Vorteilskarte „Hausmarke“ mit Vergünstigungen, Rabatten und Angeboten von 111 Teilnehmern. Neu dabei ist die Kletterhalle Beta Boulderhalle in der Nordstadt und das Kult-Cafe LaSall in der Südstadt.