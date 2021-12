Hannover

Die Sozialpsychologin Beate Küpper ist Professorin für Soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein. Sie weiß, dass die Querdenkerszene mittlerweile von Rechtsextremisten dominiert wird.

Prügelnde und sogar tötende Maskengegner, Fackelzüge vor Politikerhäusern, Jagd auf Polizisten und Journalisten - wie sehr radikalisiert sich die Querdenker-Szene?

Sie hat sich so stark radikalisiert, dass der Verfassungsschutz einen neuen Beobachtungsbestand - „Demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates“ – in seine Arbeit aufgenommen hat. Zu Beginn gab es keine einheitliche Szene, die Querdenker kamen aus unterschiedlichen Milieus. Das hat sich zunehmend verändert.

Inwieweit?

Gemäßigte Demonstrierende etwa aus der Gastronomie oder dem Kulturbereich hatten am Anfang mitgemacht, weil sie besonders betroffen waren. Die sind jetzt oft nicht mehr dabei, die wollen mit Rechtsextremen nichts zu tun haben. Es bleibt der harte Kern übrig. Die Dominanz von rechtsextremistischen Akteuren ist unzweifelhaft vorhanden.

Lassen sich auch die Esoteriker und Nicht-Nazis von Rechtsextremen mobilisieren?

Ja, es gibt eine Selbstradikalisierung durch das Abschotten und das Bewegen in der eigenen Blase. Man nutzt alternative Medien, redet nur noch mit Leuten in der eigenen Welt und setzt oft noch eins drauf, um hier Applaus zu bekommen. Esoteriker, die ja zum Teil auch völkische Wurzeln haben, sehen sich bestätigt. Das sind nicht immer bewusste Nazis, sie werden aber von Rechtsextremisten in ihrer Weltsicht abgeholt, zum Beispiel einer grundkritischen Haltung gegenüber dem Staat und auch gegenüber Wissenschaft. Auch beim Otto-Normal-Verbraucher in seinem Reihenhaus, der sich benachteiligt fühlt, gibt es Radikalisierungstendenzen, und selbst bei Menschen aus dem links-alternativen Milieu.

86 Prozent der Bürger haben laut Umfrage nicht nur kein Verständnis für Impfverweigerer, sondern machen diese auch verantwortlich dafür, die Gesundheit der anderen zu gefährden. Wächst die Wut auf Wutbürger?

Wir erleben hier einen sogenannten Klassenraumeffekt. Die Lehrerin guckt immer nur auf die zwei Störer, die anderen werden aber mit bestraft und haben irgendwann auch keine Lust mehr, am Unterricht teilzunehmen. Die Wut wächst nicht nur auf zwei Störer, sondern auch auf die Lehrerin, weil ihre Reaktion als ungerecht empfunden wird. Auf die Querdenker bezogen: Die kriegen Aufmerksamkeit für unsolidarisches Verhalten, die Einschränkungen ziehen sich aber für alle länger hin. Die Bereitschaft zur Solidarität nimmt ab, jeder versucht, so gut wie möglich alleine durchzusurven.

In Kliniken der Region Hannover liegen ungeimpfte Covid-Patienten aus Sachsen. Die Solidarität in der Gesundheitsbranche funktioniert also, funktioniert auch die im Herzen der Bürger?

Wir sind noch nicht offiziell bei Triage. Im Zweifelsfall könnten die Leute aber denken, „die Klinik ist voll mit diesen Leuten, aber die eigene herzkranke Mutter bekommt kein Bett“. Das ist eine schwierige Debatte, denn im Prinzip könnte man auch mit Rauchen, Alkohol trinken, Auto- oder Skifahren argumentieren. Aber es könnte durchaus sein, dass diese Argumentation zum Wutkatalysator der Geimpften wird.

Im deutschsprachigen Raum Europas gibt es die meisten Impfgegner, wie ist das zu erklären?

Wir haben eine Tradition völkischen Denkens, das hier sehr anschlussfähig ist. Vordergründig kommt es als warmes Heimatgefühl daher, tatsächlich ist es sehr kaltherzig. Nach dem Motto: Wer nicht stark genug für den deutschen Volkskörper ist, hat eben Pech gehabt. Das wohlige Gefühl der Volksgemeinschaft endete schon einmal in Euthanasie.

Von Petra Rückerl