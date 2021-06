Querdenker wollen mit 2500 Teilnehmern in Hannover demonstrieren

Hannover

Die Corona-Lage in Deutschland, Niedersachsen und in der Region Hannover ist so entspannt wie schon lange nicht mehr – das Virus ist zurzeit auf dem Rückzug, Querdenker allerdings nicht: Die Gruppe „Querdenken 511“ ruft am Sonnabend in der Landeshauptstadt zu einer „Großkundgebung“ auf. Bei der Polizei wurden 2500 Teilnehmer angemeldet. Mit dabei sein soll auch der Kopf der bundesweiten Querdenken-Initiative, Michael Ballweg.

Am Montag lag die Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Region Hannover bei 11,8. Die Menschen genießen die Lockerungen nach monatelangem Lockdown. Unabhängig davon macht die Querdenker-Szene wieder in Hannover mobil. Sie will sich Sonnabend ab 14 Uhr auf dem Waterlooplatz treffen. Motto: „Für ein freies Leben, die Wiederherstellung der Grundrechte und Selbstbestimmung“.

Querdenker-Kopf Michael Ballweg soll laut Veranstalter in Hannover auftreten. Quelle: Imago Images

Die Demo soll auf dem Waterlooplatz starten, anschließend will der Tross in Richtung Friedrichswall, Aegi, Maschsee, Hildesheimer Straße und zurück zum Waterlooplatz ziehen. Weil es in der Vergangenheit bei Querdenken-Demonstrationen Übergriffe auf Journalisten gegeben hat, denkt die Polizeidirektion Hannover darüber nach, einen sogenannten „Safe Space“ einzurichten – einen Schutzraum für Medienvertreter.

Presse soll frei und ungestört arbeiten

Die Behörde will so sicherstellen, dass die Presse frei ihrer Arbeit nachgehen kann. Einen Schutzraum für Medienvertreter hatte es bereits am 1. Mai bei einem „Querdenken 511“-Protest in Hannover gegeben.

Im April hatte die Polizei eine Demo der Bewegung vor dem Haus von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover verboten. Zusätzlich riegelten Beamte Zufahrtsstraßen rund um das Privatanwesen von Weil ab.

Von Britta Mahrholz