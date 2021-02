Hannover

Nicht nur das frühlingshafte Wetter lockte die Hannoveraner am Sonntag nach draußen. Auch das Thema Corona mobilisierte viele. Während auf dem Opernplatz sogenannte Querdenker protestierten, versammelten sich nur wenige Hundert Meter weiter Gegendemonstranten des Aktionsbündnisses „Auf die Plätze!“. Mit einer Lichteraktion gedachten sie auf dem Georgsplatz der Corona-Opfer aus der Region Hannover, zeigten sich aber auch kritisch gegenüber der aktuellen Corona-Politik.

Während noch die Reden der Corona-Gegner vom Opernplatz herüber schallten, entzündeten die Anhänger des Bündnisses auf dem Georgsplatz eine Kerze für jede verstorbene Person aus der Region. Die Idee dahinter: Die Anzahl der Opfer sichtbar zu machen. Am Ende leuchteten 738 Lichter. Julian Klippert, Vorsitzender von „Die Partei“, machte deutlich: „Hinter jeder Kerze steht ein persönliches Schicksal mit Auswirkungen auf die Hinterbliebenen, die Familien, Freunde und Weggefährten.“

Querdenker-Demo: „Ausdruck menschenverachtender Gesinnung“

Etwa 50 Personen nahmen an der Versammlung teil, die neben der Lichteraktion auch eine Schweigeminute enthielt. Uta Saenger von den Omas gegen Rechts betonte in Richtung der Kundgebung auf dem Opernplatz: „Es ist der Ausdruck menschenverachtender Gesinnung unter dem Deckmantel eines Kampfes für demokratische Rechte.“ Eigentlich sei es nichts anderes als „eine Solidaritätsverweigerung im Schulterschluss mit Rechtsextremisten und Demokratiefeinden“.

Kerzenaktion: Das Bündnis „Auf die Plätze!“ gedachte auf dem Georgsplatz den 738 Corona-Toten aus der Region Hannover. Quelle: Ilona Hottmann

Dem Protest der Gegner der Corona-Vorschriften schlossen nach Polizeiangaben bis zu 390 Personen an. Deutlich weniger als erwartet. Ursprünglich hatten die Organisatoren mit einer vierstelligen Zahl gerechnet. Weil viele der Teilnehmer trotz Tragepflicht keine Masken trugen, wurden diese von den Beamten auf Atteste kontrolliert. Wer keines vorzeigen konnte, wurde vom Platz verwiesen.

Ärztin ruft zum Sturz der Regierung auf

Den ersten Redebeitrag hatte der ehemalige Fernseh-Darsteller Mustafa Alin („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“). Mit kruden Anspielungen auf die zwei Weltkriege rief er dazu auf, die genommene „Würde der Deutschen“ wieder zurückzugewinnen. Auch die Ärztin Carola Javid-Kistel aus Duderstadt hielt eine Rede. Für sie sei es an der Zeit, die Regierung zu „stürzen“. Die Verantwortlichen der aktuellen Vorschriften gehörten Javid-Kistels Ansicht nach ins Gefängnis.

Corona-Protest: Ärztin Carola Javid-Kistel aus Duderstadt, die wegen der angeblichen Herausgabe von falschen Attesten im Fokus der Justiz steht, hielt auf dem Opernplatz eine Rede. Quelle: Ilona Hottmann

Auch wegen solcher Aussagen sei es „zynisch, was die Leerdenker“ machten, fand Julian Klippert. Er unterstrich jedoch: „Kritik an der Corona-Politik ist angebracht.“ Vor allem die Belastung des medizinischen Sektors, die Verteilung von Hilfen an finanzschwache Gruppen wie Alleinerziehende, Beziehende von Hartz IV sowie die Situation von obdachlosen Menschen sei anzuprangern. Am 27. Februar soll es dazu eine größere Kundgebung auf dem Opernplatz geben.

Von Jens Strube