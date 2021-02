Hannover

Nachdem die „Querdenker“-Kundgebung am vergangenen Sonntag wetterbedingt abgesagt worden war, haben die Veranstalter der entsprechenden Demonstration am kommenden Sonntag, dem 14. Februar, die angemeldete Anzahl der Teilnehmer erheblich aufgestockt. Stat der ursprünglich geplanten 500 Teilnehmer, sollen nun angeblich 5000 Menschen am Schützenplatz gegen die Corona-Maßnahmen protestieren.

Angemeldet worden ist die Veranstaltung, die um 14 Uhr beginnen soll, von der sogenannten „Demokratischen Gewerkschaft“, Teil eines sogenannten „Demokratischen Widerstands“, der sich schon mehrfach auf Querdenker-Kundgebungen zu Wort gemeldet hat. Dahinter verbergen sich laut Impressum der Webseite Daniel Re, der sich als Lehrer aus Stuttgart bezeichnet hat, auf einer Youtube-Seite aber auch als „Wirtschaftsdozent“ ausgegeben wird, und die Frührentnerin Anke Wolff aus Oldenburg.

Zumindest Re hat offenbar keine Berührungsängste mit rechten Kreisen. Auf der Kundgebung am 19. 9. 2020 in Hamburg fragte er in die Menge: „Wer verbindet Rechts denn mit Menschverachtung?“ Eine Frage, die vermutlich viele Opfer rechter Gewalt mit einem klaren „Wir“ beantworten könnten, auf der „Querdenker“-Demo aber wohl nur rhetorisch zu verstehen war.

Ein Opfer des Corona-Systems?

Anke Wolff verstand es darüber hinaus, sich in ihrer örtlichen Lokalpresse als Asthmakranke zu präsentieren, die, weil ohne Maske, in Supermärkten angefeindet würde. Als vermeintliches Opfer des Corona-Systems verriet sie dabei aber nicht ihre Verbindung in die „Querdenker“-Szene. Zu den angekündigten Rednern gehört auch der Publizist und AfD-Sympathisant Thorsten Schulte, der unter dem Pseudonym „Silberjunge“ laut Wikipedia rechtsextreme Verschwörungstheorien verbreitet.

Ob eine solche „Mega-Demo“, wie sie die Veranstalter nennen, in Corona-Zeiten genehmigungsfähig ist, wird aktuell von der Polizeidirektion Hannover geprüft. Aber unter Einhaltung der Hygieneauflagen dürften rechtlich keine Bedenken bestehen. Die Demo beginnt am Schützenplatz und kehrt nach einigen Runden durch die Innenstadt auch dorthin zurück.

Gegendemo ab Stadionbrücke

Das Bündnis „Solidarisch durch die Krise“ hat von 12 bis 15 Uhr zu einer Gegendemonstration aufgerufen, zu der aktuell 200 Teilnehmer angemeldet sind. Sie beginnt um 12 Uhr an der Stadionbrücke. Der Protestzug gegen rechte Verschwörungsideologen wird ebenfalls durch die Innenstadt ziehen und dann zurück zum Nordufer führen.

Von Andreas Krasselt