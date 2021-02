Querdenker-Demo in Hannover: Polizeigewerkschaft mahnt

Hannover

Veranstalter der Kundgebung auf dem Schützenplatz, die unter dem Motto „Schluss mit Massenarbeitslosigkeit und Umverteilung!“ steht, ist den Angaben zufolge eine „Demokratische Gewerkschaft“. Sie hat 5.000 Teilnehmer für die Demo angemeldet.

Nach wie vor bleibe das Demonstrationsrecht eines der wichtigsten demokratischen Grundrechte, das gelte auch in der Pandemie, sagte der niedersächsische GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff. Zum jetzigen Zeitpunkt seien eine Veranstaltung mit 5.000 Teilnehmenden und zu erwartende Gegendemonstrationen aber eine immense Herausforderung. Diese könne nur bewältigt werden, wenn sich alle Beteiligten vernünftig verhielten.

Aggressives Verhalten inakzeptabel

„Eine weitere Ausbreitung von Infektionen, insbesondere vor dem Hintergrund der um sich greifenden Mutationen, gilt es in jedem Fall zu vermeiden“, fügte Schilff hinzu. Provokante oder aggressive Missachtungen der geltenden Auflagen seien in jedem Fall inakzeptabel. Die bei der Demonstration angekündigten Redner seien bislang vermehrt im Zusammenhang mit der „Querdenken“-Bewegung aufgetreten. Unter ihnen ist auch der ehemalige Investmentbanker, Unternehmensberater und Autor Thorsten Schulte, der in seinen politischen Publikationen rechtsextreme Verschwörungstheorien verbreitet und Geschichtsrevisionismus betreibt.

Mit Blick auf den Namen des Veranstalters sagte Schilff: „Gewerkschaften zeichnen sich vor allem durch Solidarität und Verantwortung aus. Der Veranstalter will sich den guten Begriff von Gewerkschaften zu eigen machen und dadurch auch provozieren, hat aber so gar nichts mit den Idealen, Werten und wichtigen Zielen der Gewerkschaftsbewegung zu tun.“

Von epd