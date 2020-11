„Querdenken“-Initiative plant Demonstration in Hannover

Hannover

Die Initiative „ Querdenken“ hat für Hannover im November zwei Aktionen geplant, um gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Für Freitag sei laut den Initiatoren die „Corona-Infotour“ in der Innenstadt ab 15 Uhr unterwegs. Für den 21. November ist eine Demonstration auf dem Opernplatz geplant. Die Polizeidirektion ist bereits über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden. „Es sind Redebeiträge und Musikdarbietungen geplant“, sagt Pressesprecher Michael Bertram.

Am vergangenen Wochenende war es beim Protest der Gruppe „ Querdenken“ in Leipzig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern, unter ihnen auch Rechtsextreme und Hooligans, und der Polizei gekommen. Mehr als 20.000 Teilnehmer, Schätzungen gehen von bis zu 45.000 aus, zogen zumeist ohne Maske, und ohne Abstand durch die Innenstadt. Neben den Beamten steht wegen der Eskalation des Protests auch Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) in der Kritik.

Weniger Teilnehmer in Hannover

Für Hannover scheint der Protest mit deutlich weniger Teilnehmern zu rechnen, bisher seien laut Polizei 600 für die Versammlung angemeldet.

Der Landtag in Niedersachsen hat am Dienstagmorgen bereits über die Eskalation in Leipzig gesprochen. Innenminister Boris Pistorius erklärte, dass die Radikalisierung der Bewegung weiter beobachte.

