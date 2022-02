Queen Elizabeth II. : So beeindruckt sind Hannoveraner vom 70. Thronjubiläum der Königin

Hannover

Nur wenige Briten kennen ihr Land mit einem anderen Staatsoberhaupt: Queen Elizabeth II. feiert an diesem Wochenende sieben Jahrzehnte auf dem Thron. Am Sonntag, den 6. Februar, jährt sich der Tag, an dem die damals 25-Jährige zur Königin wurde, zum 70. Mal.

Ihr Vater Georg VI. starb am 6. Februar 1952, dadurch wurde seine älteste Tochter seine Nachfolgerin. Keine Monarchin und kein Monarch vor ihr war länger auf dem Thron des Vereinigten Königreiches. Das hat längst einen Eindruck hinterlassen, weltweit – auch in Hannover.

Hochachtung vom Prinz von Hannover

Bis 1936 rechnete niemand damit, dass Elizabeth einmal Königin werden könnte. Erst als ihr Onkel König Edward VIII. in jenem Jahr nach nur elf Monaten abdankte und ihrem Vater die Krone überließ, rückte sie mit zehn Jahren an die erste Stelle der Thronfolge. An ihrem 21. Geburtstag, dem 21. April 1947, während einer Südafrikareise mit ihren Eltern, wandte sich die Prinzessin von Kapstadt aus an die Bürger des Empires und des Commonwealth. Live im Radio versprach sie, ihr ganzes Leben, „es sei lang oder kurz“, dem Dienst an ihnen zu widmen.

Den Dienst am Volk hat Königin Elisabeth II. den Briten mittlerweile 70 Jahre lang gewidmet, ein Grund für Prinz Heinrich von Hannover der Königin Hochachtung zu zollen: „Wer 70 Jahre lang hart arbeitet, der wird belohnt. So ergeht es am heutigen Samstag Königin Elisabeth II. zu ihrem 70-jährigen Regierungsjubiläum. Nicht nur die Menschen in Großbritannien, sondern jeder der sie kennt, zollt der Monarchin den Respekt der Hochachtung! Ich wünsche Königin Elisabeth II. noch viele verdienstvolle Regierungsjahre.“

Heinrich Prinz von Hannover wünscht der Queen noch „viele verdienstvolle Regierungsjahre.“ Quelle: Archivbild/Rainer Dröse

Elizabeths Vater König Georg VI. starb am 6. Februar 1952. Die Nachricht erreichte die 25-jährige wenige Tage, nachdem sie mit ihrem Ehemann Prinz Philip ins kenianische Hochland gereist war. Am nächsten Tag verließ die neue Königin im schwarzen Trauerkleid das Flugzeug in London.

Als ihr Vater plötzlich verstirbt, reist Elizabeth im schwarzen Trauerkleid nach London. Quelle: 91050/United_Archives/TopFoto

An der Gangway empfing sie Premier Winston Churchill, um noch am Abend im Radio ein neues elisabethanisches Zeitalter auszurufen, in der Tradition der „ruhmreichen“ englischen Königinnen, vor allem von Elizabeth I. (1533-1603).

Ministerpräsident Weil traf Queen zwei Mal

Die Queen steht jeher für Kontinuität in ihrem Land, das seit ihrer Thronbesteigung bereits von 15 Premiers regiert wurde. „Ich bin der Queen zweimal begegnet: 1965 bei ihrem Besuch in Hannover als kleiner Junge in kurzen Hosen am Straßenrand und im Jahre 2015 als Ministerpräsident in Bergen-Belsen. Was für eine eindrucksvolle Frau! Ich wünsche ihr noch viele gute Jahre“, so Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gegenüber der NP.

Die britische Königin Elizabeth II. und der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stehen am 26.06.2015 zusammen auf dem Heeresflugplatz in Celle. Die Queen und ihr Mann hielten sich zum fünften Staatsbesuch in Deutschland auf. Quelle: Archivbild/dpa/Holger Hollemann

Als die Queen ihren Thron bestieg, war sie Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland, zu dem damals noch ein ganzes Empire zählte. Der Einfluss von Großbritannien ist mit der Entkolonialisierung, dem Ende des Kalten Krieges und dem Aufstieg Asiens allerdings zurückgegangen.

Beeindruckendes Pflichtbewusstsein

Heute ist die Queen das Staatsoberhaupt von 15 souveränen Staaten. Sie ist Vorsitzende des Commonwealth, eines Zusammenschlusses von 54 meist britischen Ex-Kolonien, die gemeinsam rund ein Viertel der Staaten und ein Viertel aller Menschen auf der Erde repräsentieren. „Sieben wechselvolle Jahrzehnte im Dienst seines Landes zu stehen, das zeugt von einem beeindruckenden Pflichtbewusstsein und verdient Respekt,“ findet Regionspräsident Steffen Krach.

Sieben Jahrzehnte denselben Beruf auszuüben: Das hält Regionspräsident Steffen Krach für beeindruckendes Pflichtbewusstsein. Quelle: Villegas

„Königin Elisabeth II. ist ein Vorbild, das auch heute noch für alle Generationen taugt. Vor siebzig Jahren hat sie das Versprechen gegeben, ihr gesamtes Leben in den Dienst ihres Landes zu stellen. Dieses Versprechen hat sie in Würde und Disziplin auch unter schwierigsten Bedingungen eingelöst. Sie wird als eine der bedeutendsten monarchischen Persönlichkeiten der Neuzeit in die Geschichte eingehen“, glaubt Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe.

„Queen Elizabeth II. wird als eine der bedeutendsten monarchischen Persönlichkeiten der Neuzeit in die Geschichte eingehen“, glaubt Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe. Quelle: Rainer Dröse

Dass die Queen eine bedeutende monarchische Persönlichkeit ist, zeigen Portraits von ihr, die nicht nur in den Wohnungen der Briten, sondern auch an Wänden in Hannover zu finden sind: Im „World of Kitchen“-Küchenmuseum beispielsweise hängt Queen Elizabeth über weiteren Fotoaufnahmen der Royal Family in einem britischen Speisezimmer.

Im britischen Speisezimmer des „World of Kitchen“-Küchenmuseum zieren Fotografien der Royal Family die königlichen, hellblauen Tapeten. Quelle: Archivbild/Rainer Dröse

„Die Queen hat während ihrer Regentschaft mittlerweile 15 britische Premierminister erlebt und war stets der Fels in der Brandung,“ findet Carl-Werner Möller Hof zum Berge, Küchenmeister und Leiter des „World of Kitchen“-Küchenmuseums Hannover. „In den 70 Jahren gab es neben guten Zeiten auch schwere Zeiten für die Royal Family“, so Möller Hof zum Berge.

2020 traten Enkel Harry und seine Frau Meghan „als führende Mitglieder der königlichen Familie“ zurück. Zuletzt bescherte Sohn Andrew der Queen Negativ-Schlagzeilen. Weil ihm wegen Missbrauchsvorwürfen ein Prozess in den USA bevorsteht, entzog ihm die Queen Mitte Januar alle militärischen Titel.

Carl-Werner Möller Hof zum Berge: „Ich bin insgesamt ein riesengroßer Fan.“ Quelle: Christian Behrens

„Die Queen hat sich ihren Job nicht ausgesucht und zieht ihn dennoch pflichtbewusst durch, seit so vielen Jahren“, sagt Möller Hof zum Berge. Im Küchenmuseum gibt es von einer damaligen „Very British“-Sonderausstellung sogar Ausstellungsstücke aus dem Krönungsjahr wie beispielsweise eine Spardose: „Ich bin insgesamt ein riesengroßer Fan des Kultes, den die Royal Family umgibt“, verrät Möller Hof zum Berge.

Auch das Thronjubiläum könnte zu einem Kultevent werden: Auf Schloss Windsor schaute sich die Queen kürzlich Glückwunschkarten von vergangenen Jubiläen an und wagte auch bereits einen Blick auf die ersten Einreichungen für ihren „Platinum Pudding“. Kreative Feinschmecker können unter der Ausschreibung Rezepte einreichen. Das Siegerrezept solle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und bei großen „Jubilee Lunches“ während des Feierwochenendes sowie „von zukünftigen Generationen“ genossen werden, hieß es vom Palast.

Grandioser Humor der Queen

„Die Queen hat einen grandiosen Humor“, findet Philipp Johnson (54), der in Fleet, etwa 60 Kilometer von London, geboren wurde. „Sie ist mal in Washington aufgetreten und das Podest war nicht richtig eingestellt, sodass das Publikum sie kaum sehen konnte. Schließlich ist die Queen nicht sonderlich groß. Sie hat das Publikum dann gefragt, ob es sie denn wenigstens hören könne, was für großes Gelächter gesorgt hat“, erzählt der 54-jährige Brite. Johnson, der als Clown Bulipp Engagements in der ganzen Welt hat, weiß, dass es dafür „Fingerspitzengefühl und das richtige Timing“ brauche.

Phillip Johnson kommt aus England und hält viel von Queen Elizabeth: „Das britische Königshaus ist nicht jedermanns Sache, aber die Queen kann meiner Meinung nach viel viel mehr als nur nett zu Winken“, betont er. Quelle: Nancy Heusel

Als der kanadische Premier Justin Trudeau sich im Jahr 2015 an ein Treffen mit Queen Elizabeth erinnerte, bei dem er erst zehn Jahre alt war, entgegnete sie ebenfalls mit ureigenem Humor: „Danke, Herr Premierminister von Kanada, dass Sie mir das Gefühl geben, so alt zu sein.“

Hoffnungsträgerin in Zeiten von Brexit und Pandemie

Doch nicht nur der Humor der Königin beeindrucke Johnson: „Sie ist eine Hoffnungsträgerin und gerade in Zeiten wie etwa dem Brexit mit dafür verantwortlich, dass ein Großteil der Briten in einem zur Zeit sehr gespaltenen Land weiter zusammenhält.“

Auch engagiere sich die Königsfamilie für Umweltthemen und Wohlfahrtszwecke: „Damit nimmt die Königin Einfluss und kann außerhalb von politischen Sphären etwas bewegen. Ich halte sie für eine wichtige Repräsentantin, an die das Volk glaubt und die das Volk respektiert“, so Johnson.

Doch den Respekt und ihre moralische Autorität musste sich Queen Elizabeth immer wieder hart erarbeiten. Ehekrisen ihrer Kinder Andrew, Anne und Charles sorgten seit Anfang der 1990er Jahre oft für schlechte Presse. Kritiker warfen ihr vor, ihre Mutterrolle vernachlässigt zu haben. Einen neuen Tiefpunkt erreichte ihre Popularität, als sie nach dem Tod von Prinzessin Diana 1997 zunächst schwieg.

Empörte Bevölkerung wegen Haltung zu Dianas Tod

Die britische Bevölkerung zeigte sich größtenteils empört über die Haltung Queen Elizabeths zu Dianas Tod. Weil ihr Sohn Charles und Diana geschieden waren, betrachtete sie die Mutter der Prinzen William und Henry nicht mehr als Familienmitglied.

Zur Galerie Nur wenige Briten kennen ihr Land mit einem anderen Staatsoberhaupt: Queen Elizabeth II. feiert an diesem Wochenende sieben Jahrzehnte auf dem Thron. Eine Zeitreise in Bildern.

„Es gab beispielsweise Kritik dafür, dass die Flagge auf dem Buckingham Palace erst spät auf Halbmast gesetzt wurde“, erinnert sich Evelyn Marie Seidel (72), Vorsitzende es Lady Di Clubs Germany. Auch habe es Empörung dafür gegeben, dass die Königsfamilie, inklusive Prinz Harry und Prinz William, zum Zeitpunkt des Unfalls von Diana auf Schloss Balmoral in Schottland waren und erst Tage später nach London zurückkehrten. „Die Queen wurde nicht immer von allen geliebt. Damit muss sie leben“, so Seidel.

Evelyn Marie Seidel, Vorsitzende des Lady Di Clubs Germany, hängt zum Todestag von Lady Diana jährlich mit ihren rund 20 Clubmitgliedern Plakate und Fotos am Kensington Palace in London auf. Quelle: Privat

„Anfangs erschien mir die Queen immer sehr kühl“, erinnert sich Bernd Rodewald, dem der englische Pub Shakespeare in Hannover gehört. Auch seine Wand ziert eine Aufnahme der Queen. „Doch meine Meinung zur Königin hat sich geändert“, verrät der Wirt. Der Grund: Vor einigen Jahren hat der Hannoveraner der Queen einen Brief geschrieben und sogar eine Antwort erhalten: „Adressiert war der Brief an ‚Dear Majesty’“, erzählt Rodewald und lacht.

Bernd Rodewald vom Shakespeare Pub ist Fan der Royal Family. Quelle: Ilona Hottmann

Er habe nach England reisen wollen und seinen Hund nicht im Flieger mitnehmen können: „Und weil die Queen auch Hunde hat, habe ich mich einfach an sie gewandt.“ In der Antwort hieß es zwar, dass die Queen nicht die richtige Ansprechpartnerin sei, gefreut hat Rodewald das Schreiben dennoch: „Die Königin ist ein Vorbild für die Briten, ihre Äußerungen haben eine ganz andere Gewichtung“, meint Rodewald.

Im Shakespeare hängen sowohl die Queen als auch Lady Diana. Quelle: Ilona Hottmann

„Ich bin ein Fan der Queen und der Royal Family insgesamt. Ich liebe England einfach“, so Rodewald. Deshalb gibt es im Shakespeare auch das Lieblingsgetränk der Queen, den „Queen’s Drink“: Gordon’s Gin, gemischt mit Aperitif Dubonnet, Zitrone und Eis. „Das trinkt die Queen jeden Tag“, meint Rodewald.

Der Wirt des englischen Pubs folgt dem TikTok-Kanal „royalfamilysupporters“ über den private Szenen der Königsfamilie gezeigt werden: „Seitdem ich mir diese Videos anschaue, habe ich einen völlig anderen Eindruck von der Queen. Sie ist witzig und lacht und wirkt kein Stück kühl, so wie sie früher oft gezeigt wurde.“

Und wie feiert die Queen ihr Jubiläum?

Der „Queen’s Drink“ wäre für die 95-Jährige sicherlich ein Getränk zum Anstoßen zum Thronjubiläum. Doch noch immer ist der Tag, an dem sie Königin wurde, Insidern zufolge für die Königin persönlich eng mit dem Tod ihres geliebten Vaters verbunden.

Prinzessin Elizabeth, die heutige Queen, mit ihrem Vater König George VI. von Großbritannien. Elizabeth folgte ihrem Vater nach dessen Tod 1952 auf den Thron. Quelle: UPI/dpa

Sie verbringt das Jubiläum ihrer Thronbesteigung üblicherweise ohne öffentliche Termine, in Ruhe auf ihrem ostenglischen Landsitz in Sandringham - nicht nur in Zeiten von Corona. Ihr Platin-Jubiläum ist gleichzeitig der erste Jahrestag, den sie ohne ihren im vergangenen Jahr gestorbenen Ehemann Prinz Philip bestreiten muss.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Höhepunkt der Feierlichkeiten des Platin-Thronjubiläums soll laut Ankündigung des Palasts das lange Fest-Wochenende vom 2. bis 5. Juni sein. Auf dem Programm stehen die traditionelle Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ in London, ein Dankgottesdienst in St. Paul’s Cathedral, Pferderennen, ein Live-Konzert vor dem Buckingham-Palast sowie ein landesweites Picknick in Parks und auf den Straßen.

„Als Vorbild für alle Nationen feiern“

„Beim 60-jährigen Thronjubiläum war ich dabei. Die Stadt war toll geschmückt, die Stimmung wirklich feierlich“, erinnert sich Evelyn Marie Seidel, „bei der Feier im Juni werde ich wieder nach England reisen, um die Queen als Vorbild für alle Nationen zu feiern.“

Die Briten bekommen für die Feierlichkeiten sogar extra einen Tag frei und die Pubs sollen länger öffnen dürfen. Geht es nach den Windsors, soll es ein Jahr werden, in dem nach langer Zeit die Monarchie wieder einmal ausgiebig bejubelt wird. Geht es nach Bernd Rodewald, wird an dem Fest-Wochenende im Juni in Hannover vor allem der „Queen’s Drink“ getrunken.

Anmerkung der Redaktion: Mit Material von dpa und epd

Von Sophie Peschke und Mirjana Cvjetkovic