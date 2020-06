Quarantäne für Reiserückkehrer: Es bleibt kompliziert

LÜNEBURG

Bei den verschiedenen Corona-Verordnungen beziehungsweise ihren Lockerungen den Überblick zu behalten, ist nicht ganz leicht. Zumal die Oberverwaltungsgerichte ( OVG) der Länder den Landesregierungen öfter mal einen Strich durch die Rechnungen machen. In seiner jüngsten Entscheidung hat das OVG Lüneburg die Quarantäne-Bestimmungen nach Auslandsaufenthalten aber bestätigt.

Wer also aus EU-Staaten, Norwegen, Island, Schweiz, Liechtenstein, Großbritannien oder Nordirland einreist, braucht sich nicht bei den Behörden zu melden. Eine 14-tägige Quarantäne entfällt ohnehin. Aber es bleibt kompliziert: Denn auch in diesen Ländern darf die Neuinfiziertenzahl nicht mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen vor der Rückreise betragen. Ist die Quote höher, dann müssen sich die Urlauber bei den zuständigen Behörden melden und in eine 14-tägige Quarantäne.

Hintergrund für diese Entscheidung: Die vom Robert-Koch-Institut ( RKI) festgelegte Quote für die Neuinfiziertenzahl könne noch eine Ausbreitung der Corona-Epidemie verhindern.

Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus Übersee

Nach wie vor gilt: Wer aus anderen Ländern als den oben genannten einreist, der muss sich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen. Es sei denn, dass Robert-Koch-Institut hat in einem Land nur ein geringes Infektionsrisiko ausgemacht. Um es noch komplizierter zu machen, sieht die Verordnung eine Befreiung von der Quarantäne-Pflicht in „begründeten Einzelfällen“ vor. Gegen die OVG-Entscheidung ist kein Rechtsmittel mehr möglich.

Am 11. Mai hatte der 13. Senat des OVG die pauschale Quarantäne-Regelung für Rückkehrer als rechtswidrig aufgehoben. Bis dahin galt, dass alle Heimkehrer aus dem Ausland sich in Niedersachsen einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen mussten.

In NRW gelten andere Regeln

Andere Bundesländer, andere Regelungen: Das OVG in Münster ( Nordrhein-Westfalen) hat die vom Land angeordnete häusliche Quarantäne für Auslandsrückkehrer außer Vollzug gesetzt. Das Land dürfe nicht pauschal für Rückkehrer aus Nicht-EU-Ländern eine 14-tägige Quarantäne anordnen, entschied das OVG in einem Eilverfahren. Es könne aber Risikogebiete ausweisen, bei denen die Verhängung einer Quarantäne gerechtfertigt sei.

Ein Paar aus Köln hatte geklagt. Sie leben seit Anfang März 2020 mit ihren minderjährigen Kindern in Thailand. Wegen der Pandemie konnten sie bislang nicht zurückreisen. Laut Corona-Einreiseverordnung hätte sich die Familie, weil sie mehr als 72 Stunden im Ausland ist, nach ihrer Rückkehr für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben müssen.

Von Thomas Nagel