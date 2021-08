Hannover

Im vergangenen Sommer wurde ihr Urlaub noch storniert, dieses Jahr wollten sie sich die Reise nicht nehmen lassen. Nach Monaten des Lockdowns und Homeschooling für die Kleinen war es vor allem eines: „Eine Entscheidung für unsere Kinder“, erklärt Jessica Weber (45). „Das wollten wir ihnen nicht auch noch nehmen.“

Gemeinsam mit Ehemann Karsten (45) und den Töchtern Leah (10), Josefine (8) und Sohnemann Neo (6) ging es für die Familie aus Hannover vor neun Tagen nach Mallorca. Das Ziel: Rauskommen. Sommer, Sonne, Strand und Meer genießen, den Corona-Stress vergessen. Dass Spanien kurz zuvor als Hochinzidenzgebiet eingestuft wurde? „Das haben wir für den Urlaub ausgeblendet“, gesteht die 45-Jährige nach der Landung in Langenhagen am Montagnachmittag. Die anschließenden Einreiseauflagen nahmen sie in Kauf.

Während die beiden Elternteile bereits geimpft sind, hätten sich die Kinder schon vor dem ersten August auf eine fünftägige Quarantäne einstellen müssen. Ohne Negativtestung wären es sogar zehn gewesen. „Wir haben das offen mit den Kindern diskutiert und dann am Ende gemeinsam entschieden, trotzdem zu fliegen.“ Dies hätte aber auch nur funktioniert, weil beide Elternteile anschließend noch ausreichend Zeit frei hätten, die Mutter bis Mitte August.

Seit Sonntag: Keine Testpflicht für Kinder unter 12

Am 1. August, einen Tag vor Familie Webers Rückreise, trat die neue Einreiseverordnung in Kraft. Seither wird nur noch zwischen Hochrisiko- und Virusvariantengebieten unterschieden. Für Kinder unter zwölf Jahren gilt in diesen Fällen weiter die Regel zur fünftägigen Quarantäne, die Testpflicht vor dem Abflug fiel jedoch mit der Neuregelung weg. „Das hat uns beruhigt, weil das wäre noch mal teuer geworden“, sagt der Vater.

Generell gilt seit Sonntag: Reisende über zwölf Jahre, die aus Hochrisikogebieten – in Europa aktuell Spanien, Portugal, die Niederlande und Großbritannien – kommen, müssen bei der Ankunft in Deutschland einen negativen Corona-Test (darf kein Selbsttest sein), eine vollständige Corona-Impfung oder einen Genesungs-Nachweis vorweisen. Wer keinen kompletten Corona-Schutz besitzt oder genesen ist, für den gilt eine zehntägige Isolation nach der Einreise aus einem Hochrisikogebiet, von der sich Betroffene aber nach fünf Tagen freitesten können.

Quarantäne-Brechern drohen 500 bis 3000 Euro Strafe

Vor der Einreise müssen Reisende aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen, auf die die Gesundheitsämter Zugriff haben. „Die Kontaktnachverfolgung setzt erst dann ein, wenn das Gesundheitsamt beispielsweise einen positiven Corona-Test eines Fluggastes bekommt“, erklärt Regionssprecher Christoph Borschel. Dann würden die Kontaktlisten der Fluglinien angefordert, um Betroffene zu kontaktieren.

Das kosten die Tests im Ausland Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen jetzt bei der Einreise nachweisen können, dass sie negativ getestet, gegen Corona geimpft oder genesen sind. Das gilt unabhängig vom Verkehrsmittel. Die Testpflicht (PCR oder Antigen) für Reiserückkehrer bedeutet in der Praxis zusätzlichen Aufwand – und meist höhere Urlaubskosten. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) hat eine Übersicht erstellt. Belgien: Touristen zahlen für normale PCR-Tests maximal 55 Euro, für einen Expresstest sind es bis zu 120 Euro. Ebenfalls maximal 120 Euro kosten Antigen-Tests. Allerdings werden diese Tests meist günstiger angeboten, am Flughafen in Brüssel für 55 Euro. Bulgarien: Touristen zahlen im Schnitt zwischen 50 und 60 Euro. Dänemark: Corona-Tests sind auch für Ausländer kostenlos. Frankreich: Touristen zahlen 43,89 Euro für einen PCR-Test und 25 Euro für einen Antigen-Test. Griechenland: Antigen-Tests kosten im Durchschnitt zwischen 15 und 40 Euro, PCR-Tests zwischen 40 und 70 Euro. Island: Die Tests für Touristen sind nur bei der Ankunft kostenlos. Wer das Land verlässt, zahlt etwa 96 Euro. Italien: Die einzelnen Regionen legen die Preise fest. Ein Antigen-Test kostet zwischen 20 und 50 Euro, ein PCR-Test zwischen 50 und 120 Euro. Kroatien: Ein PCR-Test kostet 65 Euro, ein Antigen-Test 20 Euro. Lettland: Am Flughafen Riga kostet der PCR-Test je nach Art des Tests 25 oder 37 Euro. Antigen-Tests liegen bei 24 Euro. Die Kosten in Testzentren außerhalb des Flughafens belaufen sich auf 35 bis 80 Euro. Litauen: PCR-Tests kosten 75 Euro, Antigen-Tests 35 Euro. Malta: Antigen-Tests gibt es am internationalen Flughafen für 35 bis 40 Euro. Ein Termin muss vorab vereinbart werden. Niederlande: Kostenlose Tests gibt es auch für Touristen. Norwegen: Wer als Flugpassagier im Land ankommt, kann sich kostenlos testen lassen. Sonst müssen Touristen Tests bezahlen. Das EVZ nennt keine Preise. Österreich: Antigen-Tests in sogenannten Teststraßen und Apotheken sind auch für Touristen kostenlos. PCR-Tests auf freiwilliger Basis müssen aus eigener Tasche bezahlt werden. Am Flughafen Wien kostet ein solcher Test 69 Euro. Der Antigen-Test liegt dort bei 25 Euro. Polen: Am Flughafen in Warschau kostet ein PCR-Test rund 53 Euro. Außerhalb des Airports sind die Preise für Tests günstiger. Portugal: Die Preise schwanken je nach Labor und Klinik. Im Durchschnitt liegen sie bei 25 bis 40 Euro für den Antigen-Test und bei 100 bis 120 Euro für den PCR-Test. Rumänien: PCR-Tests kosten zwischen 38 und 50 Euro, Antigen-Tests zwischen zehn und 15 Euro. Am Flughafen wird es teurer. Schweden: Antigen-Tests gibt es zum Beispiel in Apotheken, Preise nennt das EVZ nicht. Slowakei: Antigen-Tests kosten etwa 15 Euro, PCR-Tests zwischen 50 und 80 Euro. Spanien: Ein Antigen-Test kostet im Schnitt knapp 50 Euro, ein PCR-Test häufig unter 100 Euro. Die Fluggesellschaft Vueling bietet Antigen-Tests für 35 Euro und PCR-Tests für 85 Euro an. Tschechien: Das tschechische Gesundheitsministerium hat Höchstpreise für Corona-Tests festgelegt: Antigen-Tests kosten umgerechnet maximal 7,81 Euro, PCR-Tests 23,99 Euro. Für die Entnahme der Probe fallen noch einmal rund 7,85 Euro an. Ungarn: Der gesetzlich festgelegte Höchstpreis für einen PCR-Test beträgt umgerechnet etwa 55 Euro. Antigen-Tests werden für rund 25 Euro bis knapp 41 Euro angeboten. Zypern: In den vom Gesundheitsministerium benannten Labors darf der PCR-Test nicht mehr 50 Euro und der Antigen-Test nicht mehr als 20 Euro kosten.

Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss unabhängig von Impfung und Genesung einen negativen Test vorlegen. Anschließend besteht die Pflicht für eine 14-tägige Quarantäne, die auch nicht verkürzt werden kann. Wer sich in Niedersachsen nicht an die Isolationsbestimmungen hält und dabei erwischt wird, muss tief in die Tasche greifen: „Die Spanne reicht hier von 500 bis 3000 Euro pro Person“, warnt Borschel.

Um Quarantäne zu verhindern: Familie bucht Urlaub nach Kreta um

Für Familie Weber ging es nach der Landung direkt nach Hause. Für sie habe sich der Urlaub trotz der Quarantäne für die Kinder gelohnt. Nach trostlosen Monaten in der Schule gesteht Tochter Leah: „Es war gut, weil es auch mal wieder etwas Abwechslung gebracht hat.“ Schwester Josefine wird konkreter: „Gerade die Zeit im Wasser im Pool und im Meer war toll.“

Quarantäne umgangen: Familie Janßen – von links Papa Arne (34), Mathilde (5), Emilia (9) und Mama Franziska (32) waren auf Kreta – die Kinder können auch in den nächsten Tagen unbeschwert das Haus verlassen. Quelle: Rainer Dröse

Ohne Isolationspflicht für die Kinder ging es dagegen bei Familie Janßen nach Bielefeld zurück. Vater Arne (34), Mutter Franziska (32) und die beiden Töchter Emilia (9) und Mathilde (5) landeten Montag in Langenhagen nach ihrem sechstägigen Urlaub auf Kreta. „Wir hatten extra von Mallorca auf Kreta umgebucht, um der Quarantäne aus dem Weg zu gehen“, so die 32-Jährige, die wie ihr Ehemann bereits zwei Impfungen bekommen hat. Dennoch beklagt sie: „Manchmal ist es schwer, den ganzen Änderungen zu folgen. Ich wünsche mir da mehr Transparenz.“

Von Jens Strube