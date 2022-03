Hannover

Die Inzidenz schnellt weiter in die Höhe, in der Region Hannover erreicht die Zahl der Neuinfizierten Anfang dieser Woche Rekordwerte. Trotz Impfungen stecken sich viele Menschen mit dem Virus an. Was ist bei einer Infektion zu tun? Wie lauten die aktuellen Quarantäneregeln?

Quarantäne: Was muss ich bei einem positiven Schnelltest machen?

Laut Gesundheitsamt soll man sofort alle Kontakte zu anderen Menschen einstellen und zu Hause bleiben. Mögliche Infizierte müssen dem Gesundheitsamt eine Email schicken mit Name, Adresse, Telefonnummer und dem Stichwort: Schnelltest-Positiv. Die Mail geht an meldung-corona@region-hannover.de

Wenn möglich, sollten Patienten einen PCR-Test organisieren (Hausarzt/Testzentrum). Ist der negativ, kann man die Isolation beenden, sollte aber wachsam bleiben.

Die offizielle Quarantäne-Zeit gilt erst ab positivem PCR-Ergebnis.

Was muss ich bei einem positiven PCR-Test machen?

Ab diesem Moment beginnt automatisch für zehn Tage die Isolation. Das Gesundheitsamt muss sich dafür nicht melden. Man sollte Kontaktpersonen selbstständig über die eigene Infektion informieren. Auch für diese Kontaktpersonen gilt eine sofortige zehntägige Quarantäne. Das heißt: Sie dürfen das Haus nicht mehr verlassen – keine Einkäufe, Spaziergänge, auch kein Gassigang. Infizierte müssen sich auch von Mitbewohnern isolieren, um sie nicht anzustecken.

Ausgenommen von der Quarantäne für Kontaktpersonen sind bereits genesene Menschen und solche, die einen vollen Impfschutz haben. Sie müssen als enge Kontaktperson nicht in Quarantäne – es sei denn, sie entwickeln Symptome.

Ab wann kann ich mich freitesten?

Infizierte und Kontaktpersonen können sich nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test oder zertifiziertem Schnelltest freitesten. Auch da muss sich das Gesundheitsamt nicht melden. Das Testergebnis soll man an die Email-Adresse freitesten-corona@region-hannover.de schicken.

Wie sind die Quarantäneregeln für Schul- und Kita-Kinder?

Bei einem Infektionsfall in einer Schulklasse wird grundsätzlich nicht mehr die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt. Stattdessen werden nur noch Schülerinnen und Schüler als enge Kontaktpersonen definiert, die unmittelbar neben dem infizierten Kind saßen. Weil Schüler und Schülerinnen regelmäßig getestet werden, können sie sich schon nach fünf Tagen mit einem Schnelltest in einem Testzentrum freitesten. Der Nachweis muss der Schule vorgelegt werden, vom Gesundheitsamt gibt es dafür keine Bescheinigungen.

Was ist am Ende der Quarantänezeit?

Genesene können die Quarantäne nach zehn Tagen wieder selbstständig verlassen. Voraussetzung dafür ist, dass in den letzten zwei Tagen keine Symptome vorlagen. Auch dafür muss sich das Gesundheitsamt nicht melden. Wer eine Quarantäne-Bescheinigung benötigt, kann sich (mit Name, Adresse, Geburtsdatum und Rufnummer) an die Email-Adresse quarantaenebescheinigung@region-hannover.de wenden.

Wichtig: Kostenfreie PCR-Tests sind nur nach einem positiven Antigen-Test möglich. Denn die Omikron-Welle mit täglich mehreren tausend Neuansteckungen bringen die Testlabore an die Grenzen.

Was tun, wenn die Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigt?

Hier rät das Gesundheitsamt: Machen Sie einen Schnelltest. Wenn der positiv ist, nehmen Sie Kontakt zu ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin auf. Sollte das nicht möglich sein, hilft der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) weiter. Eine rote Warnmeldung auf der App reicht nicht mehr aus, um einen kostenlosen PCR-Test zu erhalten. Betroffene sollen zunächst einen Antigen-Schnelltest machen.

Von cpe