Hannover

Seit dem 1. August gilt eine neue Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Für alle nach Deutschland einreisenden Personen gelten seitdem strengere Regeln. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Muss ich mich bei der Einreise testen lassen?

Das hängt von mehreren Faktoren ab. Alle Menschen ab einem Alter von zwölf Jahren müssen bei der Einreise belegen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist. Entweder mit einem Impfnachweis, einem Genesenennachweis oder einem negativen Testergebnis. Diese Vorgabe gab es schon für alle Flugpassagiere, nun gilt sie auch für Einreisen per Auto, Bahn oder Schiff – unabhängig davon, von wo sie ins Land kommen. Eine Ausnahme bilden die sogenannten Virusvariantengebiete. Wer aus ihnen nach Deutschland einreist, benötigt zwingend einen Test, auch Geimpfte und Genesene.

Was sind Virusvariantengebiete?

Ein Virusvariantengebiet wird als solches ausgewiesen, wenn dort eine bestimmte, in Deutschland noch nicht verbreitete Variante des Coronavirus auftritt. Es müssen relevante Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Impfstoffe oder eine vorherige Infektion keinen oder nur einen eingeschränkten Schutz gegenüber dieser Variante aufweisen oder sie andere ähnlich schwerwiegende besorgniserregende Eigenschaften aufweist. Die Einstufung wird frühestens mit Ablauf des ersten Tages nach Veröffentlichung durch das Robert Koch-Institut wirksam, um Reisenden die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend vorzubereiten.

Was sind Hochrisikogebiete?

Gebiete mit besonders hohen Corona-Fallzahlen werden als Hochrisikogebiete eingestuft. Ein Kriterium dafür ist eine Sieben-Tage-Inzidenz von deutlich mehr als 100. Aber auch andere Faktoren wie die Todes-, Hospitalisierungs- und Testrate spielen eine Rolle. Eine Übersicht über alle Hochrisikogebiete veröffentlicht das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite.

Wann muss ich in Quarantäne?

Rückkehrer aus Hochrisikogebieten müssen für zehn Tage in Quarantäne, die frühestens ab dem fünften Tag durch einen negativen Test beendet werden kann. Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Quarantäne generell nach dem fünften Tag nach der Einreise. Geimpfte und Genesene, die aus Hochrisikogebieten einreisen, müssen nicht in Quarantäne. Strenger sind die Regeln für Rückkehrer aus Virusvariantengebieten. Hier gilt auch für Geimpfte und Genesene eine in der Regel nicht verkürzbare Quarantäne von 14 Tagen.

Wie läuft das mit der Anmeldepflicht?

Urlauber aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten müssen sich vor der Einreise nach Deutschland auf dem amtlichen digitalen Einreiseportal einreiseanmeldung.de anmelden. Dort müssen auch Test-, Impf- oder Genesenennachweise hochgeladen werden, sobald man sie hat.

Kann mich auch erst nach der Einreise nach Deutschland anmelden?

Nein. Den jeweiligen Nachweis muss man bei der Einreise bereits dabei haben und bei „stichprobenartigen“ Kontrollen durch die Behörden vorlegen. Flugreisende müssen der Airline den Nachweis schon vor dem Start zeigen, in grenzüberschreitenden Zügen soll die Kontrolle auch während der Fahrt möglich sein. Grenzkontrollen aller Autos sind nicht geplant.

Welchen Test benötige ich für die Anmeldung?

Im Ausland sind Schnelltests oder PCR-Tests möglich – auf eigene Kosten. Schnelltests dürfen bei der Einreise in Deutschland höchstens 48 Stunden alt sein, PCR-Tests 72 Stunden. Bei der Einreise aus Virusvariantengebieten verkürzt sich die Frist für Schnelltests auf 24 Stunden.

Welche Strafen drohen bei Regelverstößen?

Das kann teuer werden. Wer etwa gegen die Anmeldepflicht verstößt, sich anzumelden, Nachweise vorzulegen oder in Quarantäne zu gehen, muss mit teils hohen Strafen rechnen. Die Spanne reicht von 150 bis 25.000 Euro.

Welche Ausnahmen gibt es?

Grenzpendler und Grenzgänger sind von der Anmelde- und Absonderungspflicht ausgenommen. Bei Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet gilt das nur, wenn ihre Tätigkeit für die „Aufrechterhaltung betrieblicher Abläufe oder der Aufenthalt zu Bildungs- oder Studienzwecken dringend erforderlich und unabdingbar ist“. Weiterhin gibt es Ausnahmen für Personal, das zur Sicherstellung des grenzüberschreitenden Personen-, Waren-, Güter- und Transportverkehrs gebraucht wird.

Von André Pichiri