Hannover

Ausgestattet mit roten Müllsäcken, Müllgreifern und vor allem Corona-Masken machten sich rund 20 Mitglieder des Lions Club Hannover-Wilhelm Busch am Samstagmorgen zum Müllsammeln Rudolf-von-Bennigsen-Ufer auf. „Haltet Abstand und setzt euch die Masken auf“, sagte Wolf-Rüdiger Reinicke eingangs und die Lions Club Mitglieder rückten auseinander. Selbst beim Müllsammeln am Maschseeufer wurde streng auf die Corona-Regeln geachtet.

Dennoch: Für die Mitglieder war die Teilnahme am Abfallsammeltag ein besonders gern gesehenes Ereignis: „Wir treffen unsere Mitglieder zum ersten Mal nach einem halben Jahr wieder“, verriet Christian Blöhs und wirkte glücklich über das persönlichen Treffen an der frischen Luft. Die Sitzungen des Lions Club fänden derzeit nur virtuell statt.

Ist motiviert: Die Aktion findet Wolf-Rüdiger Reinicke gleich doppelt sinnvoll – für die Gemeinschaft und für die Umwelt. Quelle: Ilona Hottmann

„Die Aktion hilft also auch dabei, nicht den Kontakt zu den anderen Mitgliedern zu verlieren“, freute sich auch Thomas Ritter vom Lions Club. Noch dazu hatte sich der Lions Club Hannover-Wilhelm Busch vorgenommen mindestens 40 Säcke Müll am Maschseeufer zu sammeln: „Wir stärken also unsere Gemeinschaft und tun dabei noch etwas Gutes für die Umwelt“, so Reinicke.

Zum stadtweiten Abfallsammeltag aufgerufen hatte die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha). Die Schirmherrschaft des 13. großen Frühjahrsputzes im Stadtgebiet Hannover übernahm zum ersten Mal Axel von der Ohe, Finanz- und Ordnungsdezernent der Landeshauptstadt Hannover.

Von Sophie Peschke