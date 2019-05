Hannover

Bei US-Größen Bad Religion, NOFX, Lagwagon oder Antiflag lässt sich der hannoversche Punk-Fan nicht zweimal bitten. Lange im Vorfeld war das Punk-Open-Air-Festival „Punk in Drublic“ in Linden-Nord bereits ausverkauft. Am Sonnabend strömten schließlich 7000 Fans auf die Faustwiese und feierten mit ihren Punk-Helden aus den Neunzigern.

Mehr Spaß als bei der Premiere 2016

Der Titel „Punk in Drublic“ ist nicht nur eine Anspielung auf das fünfte NOFX-Album , sondern auch ein feines Wortspiel auf „Drunk in Public“ – und an dieses Motto hielten sich viele Fans. Denen machte es auch deutlich mehr Spaß als noch bei der Premiere 2016, als stundenlange Einlasskontrollen und eine schlechte Organisation für reichlich Frust sorgten. Ein neues Konzept führte dazu, dass es dieses Mal nichts zum Ärgern gab.

Dafür sorgten die ersten beiden Bands The Bombpops und Get Dead direkt für eine gute Stimmung auf der Faustwiese. Höhepunkte waren schließlich die Auftritte von Bad Religion und NOFX, die den Fans nicht nur einen gewaltigen Kontrast, sondern auch ein paar aktuelle Stücke boten.

