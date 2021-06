Hannover

Am Freitag (21 Uhr) startet die Fußball-Europameisterschaft mit dem Auftaktspiel zwischen der Türkei und Italien. Die deutsche Nationalmannschaft wird ihre erste Partie am kommenden Dienstag (ebenfalls 21 Uhr) gegen Frankreich bestreiten. Trotz sinkender Inzidenzzahlen wird es Public Viewing mit tausenden Fans in diesem Jahr nicht geben, dafür können Fans die Begegnungen der EM in zahlreichen Biergärten der Stadt verfolgen. Ein Überblick.

Waterloo-Biergarten

Der Waterloo-Biergarten plant, nicht nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch alle weiteren Partien der EM auf einer Großbildwand zu übertragen. Sofern das Wetter mitspielt, öffnet der Biergärten täglich ab 11 Uhr. Auf der Facebook-Seite gibt es dazu jeweils tagesaktuelle Informationen.

Nordkurve

In der Nordkurve Hannover werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen. Geöffnet wird jeweils drei Stunden vor Spielbeginn. Im Innenbereich muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, zudem müssen alle Gäste über die Luca-App einchecken. Platzreservierungen sind nicht möglich. Weitere Informationen hierzu gibt es auf der Webseite der Nordkurve.

Lister Turm

Im Lister Turm wird bereits das Eröffnungsspiel am Freitag zwischen der Türkei und Italien übertragen, dazu kommen zahlreiche weitere Partien der EM – unter anderem natürliche alle Begegnungen der deutschen Mannschaft. Platzreservierungen sind auch hier nicht möglich. Weitere Infos zu den vorläufigen Übertragungsterminen gibt es auf der Facebook-Seite des Biergartens.

Bischofshol

Im Biergarten Bischofshol können Fußballfans alle Spiele der EM auf einer Großleinwand verfolgen – ohne Reservierung. Allerdings müssen Besucherinnen und Besucher ab 18 Uhr eine Einlassgebühr von fünf Euro zahlen. Damit soll eine „gewisse Exklusivität“ erreicht werden und die Sicherheit der Gäste in Coronazeiten garantiert werden, heißt es auf der Facebook-Seite des Biergartens.

Lindener Turm

Der Lindener Turm zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Zudem können die Viertelfinal- und Halbfinalpartien sowie das Endspiel vor Ort verfolgt werden. Genauere Informationen dazu gibt es auf der Facebook-Seite des Biergartens.

Biergarten Gretchen

Der Biergarten auf dem Faustgelände überträgt alle Spiele der EM auf einer Großbildleinwand. „Bei Spielen mit Beteiligung der deutschen Mannschaft und den entscheidenden KO-Duellen gibt es eine zusätzliche Leinwand im Innenhof“, teilt der Biergarten auf seiner Webseite mit. Platzreservierungen sind auch hier nicht möglich.

Vier Jahreszeiten

Der Biergarten Vier Jahreszeiten zeigt ebenfalls alle Spiele der Europameisterschaft auf einer Leinwand. Hier können Gäste vorab einen Platz reservieren und sich somit gute Sicht auf das Fußballgeschehen sichern. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Biergartens.

Stamme 96

Auch in der Stamme 96, die Sportsbar im Vereinszentrum von Hannover 96, können alle Partien der Europameisterschaft auf einer großen Leinwand und zahlreichen Flatscreens verfolgt werden. Will man dort ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft schauen, sollte allerdings vorher reserviert werden. „So kann man sicher sein, eine gute Sicht auf das Spiel zu haben“, teilte ein Sprecher mit. Weitere Informationen hierzu gibt es auf der Webseite der Sportbar.

