Psychiater gibt Tipps: So gelingt Familienleben in Corona-Krise

Die Zwangspause, in die das Coronavirus die Bürger kollektiv geschickt hat, ist eine Herausforderung – gerade für Eltern, die praktisch von einem Tag auf den anderen plötzlich Job und Kinderbetreuung miteinander vereinbaren müssen. Nicht nur Kindergärten, Schulen und Sportvereine sind teilweise noch geschlossen, auch Freunde können Kinder kaum noch treffen. Das stellt die ganze Familie vor große Herausfordungen. Wie können Familien diese schwierige Zeit meistern, wie viel Bewegung hilft gegen Corona-Koller oder sollte der Fernseher überhaupt eingeschaltet werden? Christoph Möller, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult, hat Tipps für Eltern und Kinder.

„Wir erleben im Moment eine nie dagewesene Entschleunigung des Lebens. Wir werden zurückgeworfen auf uns selbst und die Kernfamilie“, so Möller. Dies sei eine Herausforderung und Riesenchance zugleich. Denn, so der Chefarzt: „Eltern können sich selbst und ihre Kinder besser kennenlernen. Im normalen Alltag sind wir ständig getaktet, hetzen von Termin zu Termin. Diese Krise gibt uns die große Chance, unsere Kinder wahrzunehmen und uns auf sie einzulassen.“ Es sei erstaunlich, wie viele Familien man nun zusammen in der Natur sieht, die man dort vorher nie getroffen habe.

Strukturen beibehalten

Doch dem Kinder- und Jugendpsychiater ist bewusst, dass es nicht in allen Familien harmonisch zugeht, die Doppelbelastung von Job und Kinderbetreuung Eltern viel abverlangt. Was hilft also? Möller: „Es ist ganz wichtig, Strukturen und Tagesabläufe beizubehalten, Gewohntes weiter zu pflegen. Je kleiner das Kind ist, desto wichtiger ist ein fester Rhythmus.“ Hilfreich sei dabei, wenn Eltern und Kindern zusammen einen Tages- und Wochenplan erstellen, denn der Tag könne auch für die Kinder nicht allein aus Faulenzen bestehen. Wichtig sei ebenso, „nicht bis in die Puppen zu schlafen“ und gemeinsame Mahlzeiten einzuhalten. Möllers Tipp: „Kinder können nun auch gut eingebunden werden, das Essen zu kochen oder zuzubereiten.“

Feste Familienzeiten, an denen die Kinder im Mittelpunkt stehen, sollten sich mit festen Arbeitsphasen abwechseln, so die Empfehlung des Experten. Und: „Danach müssen sich die Kinder wieder ein bis zwei Stunden selber beschäftigen. Das freie kindliche Spiel ist elementar für Kinder.“ Eltern rät Möller, sich in den gemeinsamen Zeiten von den Kindern „mal wieder in Spiele -und Fantasiewelten entführen zu lassen, die man bereits verlernt hat“. Höhlen bauen, in andere Rollen schlüpfen. „Einfach zusammen Dinge machen, die sonst im Alltag oft stören, die aber die Bindung zum Kind stark fördert.“

Bewegung ist wichtig

Damit kein Lagerkoller aufkommt, seien zwei ausgiebige Bewegungseinheiten am Tag wichtig – auch bei schlechtem Wetter, so der Psychiater: „Kinder brauchen Bewegung. Wer keinen eigenen Garten hat, geht einfach in den Wald oder Park oder fährt mit dem Fahrrad.“ Doch eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännische Krankenkasse ( KKH) zeigt, dass in der Corona-Krise nur rund ein Fünftel der sechs- bis 18-Jährigen sportlich aktiv ist, allerdings unternimmt ein Drittel mehr Aktivitäten an der frischen Luft.

Laut Studie besteht der Alltag von Kindern nun vor allem aus Daddeln und Homeschooling. „Die Verführung ist groß, Medien nun stärker zu nutzen. Bei ohnehin suchtgefährdeten Kindern und Jugendliche könnten sich Internet- und PC-Sucht nun sogar verstärken“, warnt Möller. Eltern sollten Medienzeiten daher unbedingt begrenzen. „Sonst fallen Kinder in späteren Konfliktsituationen immer wieder in diese Rollenmuster zurück und bleiben stundenlang vor dem PC hängen. Damit das gelingt, müssen Alternativen geboten werden.“

