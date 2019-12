Prügelei um die Vorfahrt landet vor dem Amtsgericht

Hannover

Mächtig gekracht hat es zwischen zwei Autofahrern an der Georgstraße – und das ganz ohne Blechschaden: Über das Fahrverhalten eines Verkehrsteilnehmers soll ein 64-jähriger Jeepfahrer so in Rage geraten sein, dass er den Caddy-Fahrer mit einer ganzen Kanonade von Faustschlägen traktierte. Am Dienstag landete der Fall vor dem Amtsgericht Hannover.

Nicht nur eine blutige Nase, sondern auch mehrere Beulen und eine angerissene Schultersehne habe er sich bei dem Angriff im Juni 2018 auf der Georgstraße geholt, schilderte der 33-jährige Kläger vor Gericht. Er war mit seinem Caddy an der Oper unterwegs, als er an dem Stoppschild Ecke Luisenstraße hinter sich einen Jeep mit aggressiver Fahrweise und Hupen bemerkte. Als er seinen Wagen an der Georgstraße rückwärts einparken wollte, blieb der Geländewagen dicht hinter ihm stehen und der Jeepfahrer stieg aus. „Er stand plötzlich neben meinem Fenster und es gab ein großes Geblöke, dass ich nicht Autofahren könne“, so der 33-Jährige. Offenbar war sein Gegenüber – ein Rentner mit spanischem Pass – davon überzeugt, dass ihm der Caddy kurz zuvor die Vorfahrt genommen hatte, und beschimpfte den Fahrer nun lautstark.

Schläge auf Kopf, Gesicht, Nacken, Schulter

Doch bei den verbalen Attacken blieb es nicht. Zehn bis zwanzig Faustschläge hagelten auf den 33-Jährigen durch das geöffnete Fenster ein. „Sie trafen mich an Kopf, Gesicht, Nacken, Schulter“, beschrieb der Caddyfahrer. Sein Versuch auszusteigen wurde mit einem Tritt gegen die Fahrertür unterbunden.

Auch eine zweite Person – offenbar der Sohn des Jeepfahrers – kam dazu und schlug auf ihn ein, so der 33-Jährige. Als er sich schließlich aus seinem Auto befreien konnte, beruhigte sich die Situation. Doch da hatte er schon mehrere Verletzungen erlitten. Diese seien inzwischen geheilt, doch eine psychische Belastung sei geblieben: „Mit dem Auto bin ich seitdem ängstlich unterwegs“, so der Kläger.

Rentner sieht sich selbst als Opfer

Vor Gericht saß er dem spanischen Rentner wieder gegenüber. Selbst äußerte sich der 64-Jährige nicht, ließ aber über seinen Anwalt alle Vorwürfe bestreiten. Er habe dem Caddyfahrer, der seinerseits rücksichtslos unterwegs gewesen sei, nur zur Rede stellen wollen, aber eine Ohrfeige kassiert, als er an dem geöffneten Fenster des VW aufgetaucht sei. Ins Wageninnere habe er nur gegriffen, um weitere Schläge zu verhindern.

Eine Zeugin des Geschehens sagte ebenfalls vor Gericht aus, konnte den Sachverhalt nur bedingt aufklären: Mehrere Schläge habe sie nicht gesehen, den Rentner jedoch als Aggressor empfunden.

Fortgesetzt wird der Termin am 30. Dezember.

