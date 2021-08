Prüfung zur Haftentlassung von IS-Attentäterin Safia S. dauert an

Hannover

Ihr Angriff auf den Beamten war die erste Terrortat im IS-Auftrag in Deutschland. Am 26. Februar 2016 verletzte die damals 15 Jahre alte Safia S. im hannoverschen Hauptbahnhof einen Bundespolizisten mit einem Gemüsemesser. Wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilte das Oberlandesgericht Celle die Gymnasiastin zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren Gefängnis.

Bereits im vergangenen Sommer hatte die heute 20-Jährige, die ihren Namen schon 2019 geändert hat, einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt (NP berichtete). Eine Möglichkeit, die allen Gefangenen zur Verfügung stehe, wenn sie zwei Drittel ihrer Strafe verbüßt haben, erläutert Ralph Seifert, Direktor des Amtsgerichts Vechta. Das Amtsgericht Vechta ist deshalb für Safia S. zuständig, weil sie ihre Strafe im Frauenvollzug in Vechta verbüßt, seit Längerem dort in einer Gefängnis-WG mit anderen Frauen lebt.

Warum verzögert sich das Haftprüfungsverfahren?

Zu Jahresbeginn ruhte das Haftprüfungsverfahren zeitweilig, da im Einverständnis mit allen Beteiligten zunächst Safias weitere Entwicklung im Strafvollzug abgewartet werden sollte. Nun teilte Gerichtsdirektor Seifert auf NP-Anfrage mit: „Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen ist. Mit einem zeitnahen Abschluss ist derzeit auch nicht zu rechnen.“ Doch warum verzögert sich das Verfahren? Sehen die Richter bei der Verurteilten eine negative Sozialprognose?

Dazu sagt Seifert: „Zu konkreten Inhalten des Verfahrens können wir keine Auskünfte geben.“ Nach Ansicht des Gerichtsdirektor sei die Dauer des Verfahrens nicht ungewöhnlich: „Eine Verzögerung liegt nicht vor.“

Welche Rolle spielt ihre IS-Vergangenheit im Prüfverfahren?

Nicht auszuschließen ist, dass Safias Vergangenheit und ihre jahrelange Radikalisierung sich erschwerend auf eine vorzeitige Haftentlassung auswirken. Grundsätzlich gilt bei solchen Verfahren, dass das zuständige Gericht bei seiner Entscheidung insbesondere die Persönlichkeit der verurteilten Person, ihr Vorleben, die Umstände der Tat, das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts, das Verhalten der verurteilten Person im Vollzug, ihre Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksichtigen hat, die von der Aussetzung der Haftstrafe für sie zu erwarten sind.

Schon als Neunjährige trägt Safia S. auch in Youtube-Videos des Hasspredigers und Salafisten Pierre Vogel Koransuren vor. Quelle: Screenshot

Die Celler Richter und Richterinnen attestierten Safia S. zum Zeitpunkt ihres Urteils eine „gefestigte radikalreligiöse Motivation“ für die Tat, die auf „von frühester Jugend an geprägten Glaubensinhalten“ und damit in ihrer Persönlichkeit tief verwurzelten Überzeugungen beruhe. Schon früh nahm ihre Mutter Safia und ihre Geschwister mit in die Moschee des deutschsprachigen Islamkreises in Hannover. Die Frau erzog ihre Kinder nach strengen islamischen Regeln.

Von Britta Lüers