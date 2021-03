Hannover

Was passierte am Morgen des 13. September 2020 am Steintor? Fest steht: Nach einem Streit erlitten zwei Männer lebensbedrohliche Stichverletzungen. Wegen versuchten Totschlags ist aber nur einer der beiden angeklagt. Juliano D. (31). Seit Freitag muss sich der 31-jährige Albaner vor der Jugendkammer 2 des Landgerichts Hannover verantworten. Neben ihm sitzt sein Landsmann Shaqo B. (21) auf der Anklagebank, der beteiligt gewesen sein soll.

Der 31-Jährige wirkte unsicher, fast schon überfordert, als er von den Justizbeamten in den Sitzungssaal 127 geführt wurde. Der Blick des etwa 1,75 Meter großen Mannes in Jeans, grauem Kapuzenpullover und schwarzer Jacke irrte rastlos umher. Der etwa zehn Jahre jüngere Mitangeklagte – etwa gleich groß, Wuschelkopf, im rechten Nackenbereich mit auffälligem Tattoo – wirkte dagegen deutlich abgeklärter, selbstbewusster. Für ihn schien es nicht die erste Gerichtssituation zu sein.

Vor der Tat: Opfer bedrohte Angeklagten mit Klappmesser

Doch was war geschehen? Zurück zum Tattag. Beim Feiern im Kiez-Club (Scholvinstraße) am Steintor soll der Jüngere der beiden Angeklagten eine Frau angetanzt haben, die mit einer weiteren Frau und zwei Männern dort war. Einer der Begleiter, das spätere Opfer und jetzige Nebenkläger, versetzte dem 21-Jährigen daraufhin einen Faustschlag und bedrohte ihn mit einem Klappmesser. Der Auslöser des Disputs? Vermutlich.

Gegen 8 Uhr machte sich das Quartett auf den Nachhauseweg. Als sie zu ihrem geparkten Auto am Marstall gingen, sollen die beiden Männer der Gruppe von den Angeklagten sowie einer unbekannten dritten Person zur Rede gestellt worden sein. Aus Worten wurden Schläge. Neben Fausthieben hat der 21-Jährige dem Nebenkläger zudem mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen, heißt es in der Anklageschrift.

Messerstecherei: Auch der Angeklagte D. wurde schwer verletzt

Der Geschädigte floh daraufhin in Richtung Reuterstraße. Die Angeklagten verfolgten ihn. „Um ihren Angriff fortzuführen“, so die Staatsanwältin. Als sie das Opfer vor dem „Titty-Twister“ eingeholt hatten, soll der 31-Jährige mit einem Klappmesser sechsmal zugestochen haben. Ein Stich traf den Dünndarm. Lebensgefahr. Der 21-Jährige soll anschließend den stark blutenden Schwerverletzten weiter mit Faustschlägen auf den Kopf und Tritten malträtiert haben. „Sie nahmen die Tötung des Geschädigten billigend in Kauf“, sagte die Staatsanwältin weiter.

Tatort: Der Nebenkläger soll vor dem Titty-Twister in der Reuterstraße niedergestochen worden sein. Quelle: Frank Tunnat

Die Beschuldigten schwiegen zum Prozessauftakt. Marcin Raminski, Anwalt des Jüngeren, warf aber die Frage auf: „Warum wird hier nicht die lebensbedrohende Verletzung des Angeklagten D. thematisiert?“ Auch dieser wurde an jenem Morgen durch einen Stich in den Bauch lebensgefährlich verletzt. Laut eines geladenen Polizisten soll er zudem Schnittwunden an der Hand gehabt haben, die auf eine Abwehrreaktion hindeuteten.

Von wem wurde D. verletzt? Welche Rolle hatte der Nebenkläger, der bereits zuvor am Abend ein Klappmesser zückte? Hat auch er zugestochen? Wurden beide womöglich durch dieselbe Waffe verletzt? Viele offene Fragen, auf die das Landgericht nun Antworten finden muss.

Von Jens Strube