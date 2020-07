Prozessauftakt in Hannover: Stalker schweigt zum Frauenmord

Hannover

Patrick S. (35) betritt um 10.07 Uhr den Gerichtssaal. Er verbirgt mit einem großen Aktenordner sein Gesicht. Weißes Hemd, blaues Sakko, modisch zerrissene Jeans. Die Kleidung passt zu seiner Frisur mit kurz geschorenen Haaren an den Seiten und im Nacken. Entfernt hat er Ähnlichkeit mit Fußball-Star Timo Werner.

Der Kaufmann mit Bachelor-Abschluss würde gut in ein Strandhaus mit jungen, attraktiven Frauen passen – vorzugsweise auf RTL ausgestrahlt. Doch der Frauen-Mörder muss auf der harten Anklagebank der Schwurgerichtskammer im Landgericht Hannover Platz nehmen. Zum Prozessauftakt am Freitag verweigert der Angeklagte die Aussage.

Die Liebe des Stalkers schlug in Hass um

So erfahren die Zuhörer nur aus der Anklageschrift, wie er am 11. Januar 2020 in der Meterstraße (Südstadt) der 23-jährigen Stewardess auflauerte. Über die Balkontür brach er um 21.30 Uhr in ihre Wohnung ein. Bewaffnet mit Messer, Pfefferspray und Elektroschocker. Bis 22.18 Uhr dauerte der Todeskampf der jungen, schönen Frau. Im engen Badezimmer mit dem Mörder. Mit jedem grausamen Detail versteinert sich die Miene der Mutter des Opfers mehr. Doch die Tränen fließen nicht. Sie will dem Mörder ihrer Tochter in die Augen sehen.

Am Juni 2017 verliebte sich Patrick S. in die 23-Jährige. Sie jobbten bei H&M in Dessau ( Sachsen-Anhalt). Doch die junge Frau wollte nur Freundschaft. Ab Ende 2017 schlug die Liebe (besser der Liebeswahn) des Mannes in Hass um. Er schickte Chats des Opfers mit einem anderen Mann an ihren Freund, er wollte das Paar auseinander bringen. Er besuchte sie auch in Barcelona, wo sie vorübergehend lebte. Doch sie weigerte sich, ihn zu sehen.

Patrick S. observierte sein Opfer in Hannover

Das Ganze sei ihr unangenehm, sagte sie im August 2018 zum Angeklagten. Die 23-Jährige brach den Kontakt ab. Patrick S. reagierte wie aus dem Handbuch eines Stalkers. Bis zu 164 Anrufe täglich, nächtliches Klingeln an der Haustür, er stellte vermeintliche Fotos seines Opfers in die sozialen Medien. Ziel: Er wollte die junge mit den Aufnahmen verächtlich machen.

Laut Anklage war er 15 Mal in Hannover, um die Frau seiner Begierde zu observieren. Die junge Frau hatte sich mittlerweile einen neuen Job in Österreich gesucht, um ihm zu entkommen. Doch bevor sie aus Hannover wegziehen konnte, wurde sie ermordet. Den Mord habe er spätestens am 20. November 2019 geplant. Da kaufte er sich die Tatwaffe – ein Messer, so die Staatsanwältin.

Zum Prozessauftakt richtete Richter Stefan Joseph das Wort an den Angeklagten. „Sie sind nach der Tat zur Polizei gegangen und haben gesagt: Ich habe einen Menschen getötet. Seitdem schweigen sie.“ Das sei relativ ungewöhnlich. Der Angeklagte sollte bedenken, wie wichtig es für die Familie des Opfers sei, wenn der Angeklagte rede. Patrick S. ist den Tränen nahe, nickt zustimmend zu den Ausführungen des Richters. Er will mit dem psychiatrischen Gutachter über die Tat reden, die er anscheinend selbst nicht versteht.

