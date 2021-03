Hannover

Marina S. (47) sieht abgemüht aus. Gequält schaut sie zur Staatsanwältin, während diese die Anklageschrift verliest. Sie soll ihrem Ehemann Eugen S. (53) im Oktober 2020 den Mund zugehalten haben, als dieser im Ehebett schlief. Dann soll die dreifache Mutter mit einem Messer durch die Rippen ihres Ehemanns und schließlich in sein Herz gestochen haben. Das Tatmesser sei in der gemeinsamen Wohnung der Familie in Bemerode in der Spülmaschine gefunden worden. „Zwischen Eheleuten besteht ein Vertrauensverhältnis, sodass der schlafende Ehemann keine Gegenwehr hätte leisten können“, so die Staatsanwältin. Martina S. habe ihren Ehemann heimtückisch getötet – ihr droht nun eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes.

Beim Prozessauftakt am Landgericht am Dienstag schildert Marina S. die Geschichte von der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober 2020 jedoch ganz anders. Ihr Mann sei betrunken nach Hause gekommen und habe sie, wie so oft, grundlos beschimpft: „Er hat mir gesagt, dass ich nichts wert sei und im Wohn- und Küchenbereich Sachen herum geschmissen,“ schildert die 47-Jährige. Als sie Schäl- und Küchenmesser vom Boden aufgehoben habe, habe ihr Mann sie attackiert: „Er war oft böse zu mir und hat mich geschlagen, aber ich musste noch nie um mein Leben bangen.“

In der Nacht zum 21. Oktober jedoch, habe er ihr mit seinem Arm gegen die Kehle gedrückt und ihr so die Luft abgeschnürt. „Ich werde seinen Blick, die aggressiven Augen und zusammengepressten Zähne nie vergessen“, sagte die 47-Jährige. Mit dem Küchenmesser in der Hand habe Marina S. ihren Mann schließlich abwehren können – wie genau, habe sie in dem Moment, in dem sie um ihr Leben kämpfte, nicht gemerkt.

„Blut habe ich nicht gesehen“

Ihre 12-jährige Tochter sei hinzugekommen, als ihr Ehemann von ihr abgelassen habe. Die Tochter habe den Mann in das Bett im Schlafzimmer gebracht und die Tür geschlossen. Martina S. sei auf dem Boden zusammengebrochen. Ihre Tochter habe ihr aufgeholfen, dann seien beide schlafen gegangen. „Blut habe ich nicht gesehen“, betont Marina S. Sie habe im Bett des bereits ausgezogenen Sohnes geschlafen. Dort habe sie die meisten Nächte geschlafen, meist komplett angezogen, aus Angst sie müsse möglicherweise wieder einmal vor ihrem betrunkenen Ehemann flüchten. Am nächsten Morgen habe Marina S. ihren Ehemann leblos im Ehebett gefunden. Tochter und Mutter haben gleich einen Notarzt gerufen und versucht den Mann wiederzubeleben – jedoch erfolglos, Eugen S. war bereits tot.

Verteidiger Klaudio Kohn und Vyackeslav Varavin mit der Angeklagten Marina S. Quelle: Christian Behrens

Weil die Anklage der Staatsanwaltschaft und die Einlassung der Angeklagten so unterschiedlich sind, prüfen nun die Rechtsmediziner, ob die von Marina S. geschilderten Ereignisse so passiert sein können. „Es wird beispielsweise geprüft, mit was für einer Wucht die Stichwunde entstanden ist und ob eine solche Verletzung in der von der Angeklagten geschilderten Situation passiert sein kann“, sagte der Vorsitzende Richter des Schwurgerichts, Stefan Joseph. Auch habe Eugen S. eine Kopfverletzung gehabt, bei der geklärt werden muss, wie diese entstanden sei. Bei der Folgeverhandlung am kommenden Mittwoch werden Fotos der Wohnung angesehen, Zeugen gehört sowie das neue Gutachten der Rechtsmediziner herangezogen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist noch alles offen“, sagte Verteidiger Vyackeslav Varavin der NP. Seine Mandantin könne freigesprochen werden wegen Notwehr, sollte das Gericht der Einlassung folgen. Eine Rolle dabei werde möglicherweise die Aussage der 12-jährigen Tochter spielen: „Ob sie als Zeugin aussagen wird, steht jedoch noch nicht fest.“ Momentan hat die 12-Jährige Besuchsverbot und darf ihre Mutter nicht sehen.

„Ich habe mich zu Hause nie sicher gefühlt“

„Ich habe meinen Mann geliebt“, sagte Marina S am Dienstag. Trotz seines Alkoholproblems habe sie nie die Hoffnung aufgegeben: „Nüchtern war er wie ein anderer Mensch und hat alles für mich getan.“ Deshalb habe sie ihn nicht verlassen können: „Auch wenn ich mich zu Hause nie sicher gefühlt habe.“

Von Sophie Peschke