Vor der Jugendkammer am Landgericht hat am Mittwoch der Prozess gegen Flavion H. begonnen. Der 20-Jährige soll am 5. Mai am Steintor Omar S. mit einem Messer angegriffen haben. Im Beisein von fünf bisher unbekannten Mittätern soll Flavion H. zwölf Mal auf sein Opfer zugestochen und bis zu neun Zentimeter tiefe Wunden in Gesäß, Oberschenkel, Schulter und Rippen verursacht haben. „Alle Stiche waren potenziell lebensgefährlich“, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Den stark blutenden und bewusstlosen Omar S. ließen Flavion H. und die unbekannten Mittäter zurück. Durch eine Notoperation konnte der Verletzte gerettet werden. Die Staatsanwaltschaft plädiert deshalb auf versuchten Totschlag.

Verloren in der Heimat, verloren in Deutschland , verloren auf der Anklagebank

Der angeklagte Flavion H. sah verloren aus auf der Anklagebank – während die Anklage verlesen wurde, wusste der schmächtige 20-Jährige nicht, wo er hinschauen soll. Sein Blick wechselte von der Vorsitzenden Richterin Monika Thiele zu seiner Dolmetscherin, die die gesamte Verhandlung für ihn auf Albanisch übersetzte. Immer wieder schaute er zu Boden.

In einer übersetzten Stellungnahme berichtete Christoph Rautenstengel, der Verteidiger von Flavion H., von der Tat. Flavion H. war gerade im Frühjahr von Albanien nach Deutschland gekommen – in der Hoffnung auf „ein neues Leben“. In Albanien habe er seinen Job als Schlachter verloren. Zudem sei sein Bruder wegen Blutrache umgebracht worden. Auch seine Familie gab ihm keinen Halt. Seinen Vater habe er kaum gekannt.

Flavion H. rutschte in Drogenszene ab

Doch auch in Deutschland eröffnete sich nicht gleich eine neue Perspektive für den 20-Jährigen. Ohne jegliche Deutsch- oder Englischkenntnisse fand er keine Arbeit und rutschte in die Drogenszene ab.

In der Tatnacht sei er sowohl betrunken als auch auf Kokain gewesen, weshalb er sich nur noch an Bruchstücke erinnern könne. Weil Omar S. aus seiner Whiskeyflasche trank, sei ein Streit ausgebrochen. Ihm sei von einem anderen Mann ein Messer zugesteckt worden. Flavion H. habe Omar S. angegriffen – doch dass er zwölf Mal zugestochen haben soll, bezweifelt er. Möglicherweise habe einer der Mittäter dem Opfer die weiteren Stiche zugefügt. Er könne sich nur an maximal zwei Messerstiche erinnern. „Der Vorfall tut mir Leid und ich bin glücklich, dass dem verletzten Mann geholfen werden konnte“, verlas Verteidiger Rautenstengel aus der Stellungnahme. Als Flavion H. die Übersetzung hörte, schaute er wieder zu Boden.

Unter- und Obergrenze der Haft festgelegt

Er stehe das erste Mal vor Gericht und bereue es, nach Deutschland gekommen zu sein. Sobald wie möglich wolle er zurück nach Albanien, nach Burrel in seine Heimatstadt.

Das wird aber wahrscheinlich erst in drei bis vier Jahren möglich sein – Verteidiger und Staatsanwaltschaft einigten sich am Donnerstag bereits in einem Verständigungsgespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf eine Untergrenze von drei Jahren und drei Monaten Haft und einer Obergrenze von drei Jahren und neun Monaten Haft.

„Reifeverzögerung aufgrund des schwierigen Lebensweges“

Verteidiger Rautenstengel ist besonders wichtig, dass nach Jugendstrafrecht geurteilt wird: „Es ist eine klare Reifeverzögerung des jungen Mannes aufgrund seines schwierigen Lebensweges erkennbar“, sagte er im NP-Gespräch nach der Verhandlung.

Der Prozess wird am 19. November fortgeführt. Bis dahin verbleibt Flavion H. in der Jugendanstalt Hameln. Bei der Prozessfortsetzung sollen unter anderem das Opfer zu den Tatfolgen und der Vernehmungsbeamte verhört werden.

Von Sophie Peschke