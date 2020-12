Hannover

Weil er sich bereits am ersten Prozesstag geständig zeigte, ersparte Thomas T. (45) seinem minderjährigen Opfer die Aussage. Auch wenn sich die Staatsanwaltschaft und die Seite des Angeklagten in diesem Zuge auf einen Strafrahmen einigten: Seine gestandene Tat machte das Schuldeingeständnis nicht ungeschehen. T. saß am Mittwoch wegen sexuellen Kindesmissbrauchs auf der Anklagebank der Jugendkammer des Landgerichts Hannover. Sein Opfer: ein Nachbarsjunge.

In Jeans und schwarzem Windbreaker betrat der untersetzte 45-Jährige den Saal 1 H 1 im Landgericht. Die Kapuze der Jacke tief ins Gesicht gezogen und mit einer roten Mappe vor dem Gesicht, nahm er auf der Anklagebank Platz, tauschte sich mit seinem Anwalt Rudolf Breske aus. Eine letzte Vorbereitung auf das Geständnis?

Anzeige

Angeklagter geht Deal mit dem Gericht ein und gesteht

Der Vorwurf: T. soll zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt zwischen Juni 2016 und Dezember 2017 einen Jungen (zur Tatzeit acht oder neun Jahre alt) aus der eigenen Hausnachbarschaft in der Vahrenwalder Straße mit Schokolade in seine Wohnung gelockt, ihm dort die Hose runtergezogen und etwa 20 Sekunden im Genitalbereich unsittlich berührt haben. „Das Ganze soll etwa eine Minute gedauert haben, bis der Junge wieder im Treppenhaus stand“, berichtet Landtagssprecher Dominik Thalmann.

Nach der Verlesung der Anklageschrift bot die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten einen Deal an, sollte er sich geständig zeigen. „Das Gericht hatte eine Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr, zwei Monaten und einem Jahr und sechs Monaten in Aussicht gestellt“, so der Sprecher. Weil T. einwilligte und die Vorwürfe gegen sich bestätigte, musste der womöglich traumatisierte Junge nicht vernommen werden. „Das ist ein Hauptgrund für die große Schuldminderung des Gerichts.“

Angeklagter ist wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft

Trotz Geständnis kam es am Mittwoch noch zu keiner Urteilsverkündigung. Dafür fehlte noch das psychiatrische Sachgutachten. Dennoch scheint schon jetzt klar, dass der 45-Jährige ins Gefängnis muss, die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Grund: „Der Angeklagte ist bereits einschlägig vorbestraft“, weiß Thalmann. Bereits in den Jahren 2000 und 2013 wurde der zuletzt als Bewässerungstechniker Angestellte wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Trotz der Vorstrafen soll dem Geständigen aber keine Sicherheitsverwahrung drohen.

Die Tat am Nachbarsjungen kam ans Licht, weil sich der Minderjährige einer Lehrerin im Sexualkundeunterricht anvertraute. Der Gerichtssprecher: „Da konnte man relativ schnell nachvollziehen, dass es der Nachbar war.“

Von Jens Strube